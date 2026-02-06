Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 03:02 |
326
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Во время войны он воевал на другой стороне»
Известный тренер – о своей семье
06 февраля 2026, 03:02 |
326
0
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своей семье.
«Брат моей бабушки был в сечевых стрельцах во время войны с поляками в 1918–19 годах. А мой дед, кстати, был поляком и воевал на другой стороне. И когда он женился на моей бабушке, они все вместе жили в одном дворе (улыбается).
Могли спокойно посидеть, вспомнить, как воевали. Такие времена были», — сказал Маркевич.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Уайлдер разнес Тайсона Фьюри
Футбол | 06 февраля 2026, 03:09 0
Криштиану может покинуть страну
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Футбол | 05.02.2026, 22:42
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Комментарии 0
Популярные новости
05.02.2026, 08:03 20
05.02.2026, 07:41 6
04.02.2026, 07:59 2
05.02.2026, 07:48 19
04.02.2026, 05:02
04.02.2026, 08:49 4
05.02.2026, 04:02 1
04.02.2026, 14:45 16