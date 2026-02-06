Мирон МАРКЕВИЧ: «Во время войны он воевал на другой стороне»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своей семье.

«Брат моей бабушки был в сечевых стрельцах во время войны с поляками в 1918–19 годах. А мой дед, кстати, был поляком и воевал на другой стороне. И когда он женился на моей бабушке, они все вместе жили в одном дворе (улыбается).

Могли спокойно посидеть, вспомнить, как воевали. Такие времена были», — сказал Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.