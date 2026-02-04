Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Жена просила не идти в этот клуб. Я попал в больницу»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 23:32 |
780
0

МАРКЕВИЧ: «Жена просила не идти в этот клуб. Я попал в больницу»

Мирон Богданович вспомнил свой второй приход в «Карпаты»

04 февраля 2026, 23:32 |
780
0
МАРКЕВИЧ: «Жена просила не идти в этот клуб. Я попал в больницу»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что жалеет о том, что во второй раз возглавил «Карпаты» в 2002 году.

«Меня еще жена предупреждала и даже просила не идти туда, потому что будет беда. Чувствовала. Но меня очень сильно уговаривали. Согласился – и снова началось то же самое. То задержит зарплату, то обманет, то сам никаких футболистов из Сербии привез.

Я лежал в больнице – мне давление никак не могли сбить. За несколько туров до конца чемпионата я уже в команде не появлялся. Меня подлечили, а с клубом мы расстались», – сказал Маркевич.

По теме:
У Оболони возникли кадровые проблемы
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо
Футбол | 04 февраля 2026, 21:38 4
Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо
Михавко смог утереть нос лидеру Барселоны, который дороже всего Динамо

Тарас Михавко возглавил престижный рейтинг защитников

Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Футбол | 05 февраля 2026, 00:01 0
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии
Интер и Торино определили полуфиналиста Кубка Италии

Миланцы одержали непростую победу во встрече

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04.02.2026, 05:02
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 6
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
04.02.2026, 06:42 3
Бокс
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
03.02.2026, 07:47 3
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем