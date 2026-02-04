МАРКЕВИЧ: «Жена просила не идти в этот клуб. Я попал в больницу»
Мирон Богданович вспомнил свой второй приход в «Карпаты»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что жалеет о том, что во второй раз возглавил «Карпаты» в 2002 году.
«Меня еще жена предупреждала и даже просила не идти туда, потому что будет беда. Чувствовала. Но меня очень сильно уговаривали. Согласился – и снова началось то же самое. То задержит зарплату, то обманет, то сам никаких футболистов из Сербии привез.
Я лежал в больнице – мне давление никак не могли сбить. За несколько туров до конца чемпионата я уже в команде не появлялся. Меня подлечили, а с клубом мы расстались», – сказал Маркевич.
