Пока без Яремчука. Лион пробился в четвертьфинал Кубка Франции

В среду, 4 февраля, завершились 4 матча 1/8 финала Кубка Франции.

Лион, Лорьян, Ницца и Тулуза вышли в четвертьфинал турнира.

В заявку Лиона пока не попал украинский форвард Роман Яремчук, но с второлиговым Лавалем они справились и без него благодаря голам Эндрика и Морейры.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля

Лион – Лаваль – 2:0

Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол

Лорьян – ФК Париж – 2:0

Голы: Кадиу, 55, Мамаду Мбоу, 82, автогол

Ницца – Монпелье – 3:2

Голы: Кайл Будаш, 72, Антуан Менди, 89, Софьян Диоп, 90+7 – Коджо Оппонг, 3, автогол, Александр Менди, 69

Тулуза – Амьен – 1:0

Гол: Янн Гбоо, 39