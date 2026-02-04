Пока без Яремчука. Лион пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Завершилось 4 матча Кубка Франции
В среду, 4 февраля, завершились 4 матча 1/8 финала Кубка Франции.
Лион, Лорьян, Ницца и Тулуза вышли в четвертьфинал турнира.
В заявку Лиона пока не попал украинский форвард Роман Яремчук, но с второлиговым Лавалем они справились и без него благодаря голам Эндрика и Морейры.
Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля
Лион – Лаваль – 2:0
Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол
Лорьян – ФК Париж – 2:0
Голы: Кадиу, 55, Мамаду Мбоу, 82, автогол
Ницца – Монпелье – 3:2
Голы: Кайл Будаш, 72, Антуан Менди, 89, Софьян Диоп, 90+7 – Коджо Оппонг, 3, автогол, Александр Менди, 69
Тулуза – Амьен – 1:0
Гол: Янн Гбоо, 39
