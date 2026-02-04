Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пока без Яремчука. Лион пробился в четвертьфинал Кубка Франции
Кубок Франции
Ницца
04.02.2026 21:30 – FT 3 : 2
Монпелье
Франция
Пока без Яремчука. Лион пробился в четвертьфинал Кубка Франции

Завершилось 4 матча Кубка Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 февраля, завершились 4 матча 1/8 финала Кубка Франции.

Лион, Лорьян, Ницца и Тулуза вышли в четвертьфинал турнира.

В заявку Лиона пока не попал украинский форвард Роман Яремчук, но с второлиговым Лавалем они справились и без него благодаря голам Эндрика и Морейры.

Кубок Франции 2025/26. 1/8 финала, 4 февраля

Лион – Лаваль – 2:0
Голы: Эндрик Фелипе, 80, Афонсу Морейра, 90+4, автогол

Лорьян – ФК Париж – 2:0
Голы: Кадиу, 55, Мамаду Мбоу, 82, автогол

Ницца – Монпелье – 3:2
Голы: Кайл Будаш, 72, Антуан Менди, 89, Софьян Диоп, 90+7 – Коджо Оппонг, 3, автогол, Александр Менди, 69

Тулуза – Амьен – 1:0
Гол: Янн Гбоо, 39

Барса держит рекорд топ-5 лиг по количеству национальных кубковых трофеев
Дебют Яремчука за Лион отложен. Известна причина
Кварцяный очертил круг кандидатов в линию атаки для сборной Украины
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
