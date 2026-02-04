Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
04 февраля 2026, 11:31
Авторитетный наставник считает, что у тренера «сине-желтых» должен быть большой выбор форвардов

Кварцяный очертил круг кандидатов в линию атаки для сборной Украины
Александр Пищур

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Виталий Кварцяный высказался о перспективах Романа Яремчука в «Лионе». Также в разговоре со специалистом была затронута и тема сборной Украины, в частности, речь о нападающих.

– Когда я работал тренером в «Волыни» и были кандидаты в сборную, то со мной постоянно связывались из национальной команды, чтобы услышать характеристику на того или иного футболиста, – сказал Кварцяный. – А когда футболист не играет, то что можно сказать. И что получается: Яремчук играет мало, у Довбика травма, активизировался Ванат, но он не всегда проявляет те качества, которые будут очень нужны в игре со шведами, а может, и в финале плей-офф отбора чемпионата мира.

Сикан? Пока сложно о нем что-то говорить после неудачной командировки в Турцию, однако со счетов я бы его не сбрасывал. Также взял бы на карандаш и Александра Пищура, хоть его и не часто выпускают на поле в «Дьоре». У него очень серьезный потенциал. С его ростом и силовой манерой игры в матче со Швецией он может пригодиться. Возможно, и Пономаренко возмужает в ближайшее время. Выбор должен быть, тогда и тренеру сборной будет легче работать.

Виталий Кварцяный Роман Яремчук Лион сборная Украины по футболу Даниил Сикан Артем Довбик Владислав Ванат Матвей Пономаренко Александр Пищур-младший сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
