Кварцяный очертил круг кандидатов в линию атаки для сборной Украины

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Виталий Кварцяный высказался о перспективах Романа Яремчука в «Лионе». Также в разговоре со специалистом была затронута и тема сборной Украины, в частности, речь о нападающих.

– Когда я работал тренером в «Волыни» и были кандидаты в сборную, то со мной постоянно связывались из национальной команды, чтобы услышать характеристику на того или иного футболиста, – сказал Кварцяный. – А когда футболист не играет, то что можно сказать. И что получается: Яремчук играет мало, у Довбика травма, активизировался Ванат, но он не всегда проявляет те качества, которые будут очень нужны в игре со шведами, а может, и в финале плей-офф отбора чемпионата мира.

Сикан? Пока сложно о нем что-то говорить после неудачной командировки в Турцию, однако со счетов я бы его не сбрасывал. Также взял бы на карандаш и Александра Пищура, хоть его и не часто выпускают на поле в «Дьоре». У него очень серьезный потенциал. С его ростом и силовой манерой игры в матче со Швецией он может пригодиться. Возможно, и Пономаренко возмужает в ближайшее время. Выбор должен быть, тогда и тренеру сборной будет легче работать.