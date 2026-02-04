ФОТО. Динамо U-19 провело предматчевую тренировку. Неожиданные гости

Киевское «Динамо» U-19 вышло на финишную прямую подготовки к матчу 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико». Накануне подопечные Павла Чередниченко провели официальную предматчевую тренировку.

В отличие от дождливой погоды, которая была днем ранее, на этот раз тренировочное поле в Турции встретило футболистов «Динамо» U-19 приятной и солнечной погодой.

Тренировка традиционно началась с разминки, которая, в частности, включала упражнения на реакцию и ловкость. После этого юные динамовцы выполняли тактические упражнения, направленные на моделирование ситуаций, которые могут возникнуть на футбольном поле уже непосредственно во время игры. В завершение команда работала над завершением атак – игроки наносили прямые удары по воротам, а также удары после прострелов и подач.

На тренировку «бело-синих» прибыли ассистент главного тренера национальной сборной Украины Висенте Гомес и главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса. Специалисты наблюдали за действиями динамовцев во время выполнения заданий на тренировке.

Напомним, матч «Динамо» – «Атлетико» в рамках 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА состоится в среду, 4 февраля, на стадионе Mardan Stadium в Анталье. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Фотогалерея

Видео тренировки