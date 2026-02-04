Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 08:09 | Обновлено 04 февраля 2026, 08:15
18-й тур УПЛ пройдет с 27 февраля по 2 марта 2026 года

В УАФ назвали даты и время матчей 18-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ.

Поединки 18-го тура УПЛ пройдут с 27 февраля по 2 марта 2026 года.

УПЛ. 18-й тур

27 февраля (пятница)

  • 13:00. Динамо – Эпицентр
  • 15:30. Шахтер – Верес

28 февраля (суббота)

  • 13:00. ЛНЗ – Полесье
  • 15:30. Металлист 1925 – Александрия

1 марта (воскресенье)

  • 13:00. Кривбасс – Заря
  • 15:30. Оболонь – Рух
  • 18:00. Карпаты – Колос

2 марта (понедельник)

  • 13:00. Полтава – Кудровка
Николай Степанов
