Украина. Премьер лига04 февраля 2026, 08:09
В УАФ назвали даты и время матчей 18-го тура Украинской Премьер-лиги
18-й тур УПЛ пройдет с 27 февраля по 2 марта 2026 года
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ.
Поединки 18-го тура УПЛ пройдут с 27 февраля по 2 марта 2026 года.
УПЛ. 18-й тур
27 февраля (пятница)
- 13:00. Динамо – Эпицентр
- 15:30. Шахтер – Верес
28 февраля (суббота)
- 13:00. ЛНЗ – Полесье
- 15:30. Металлист 1925 – Александрия
1 марта (воскресенье)
- 13:00. Кривбасс – Заря
- 15:30. Оболонь – Рух
- 18:00. Карпаты – Колос
2 марта (понедельник)
- 13:00. Полтава – Кудровка
