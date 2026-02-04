В УАФ назвали даты и время матчей 18-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 18-го тура УПЛ.

Поединки 18-го тура УПЛ пройдут с 27 февраля по 2 марта 2026 года.

УПЛ. 18-й тур

27 февраля (пятница)

13:00. Динамо – Эпицентр

15:30. Шахтер – Верес

28 февраля (суббота)

13:00. ЛНЗ – Полесье

15:30. Металлист 1925 – Александрия

1 марта (воскресенье)

13:00. Кривбасс – Заря

15:30. Оболонь – Рух

18:00. Карпаты – Колос

2 марта (понедельник)