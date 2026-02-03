Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру
Общий призовой фонд украинки составляет 27 945 471 доллар
Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2026 года, где уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко – 2:6, 3:6.
Выход в топ-4 принес Свитолиной рекордные призовые за один турнир – 1,25 млн долларов. Благодаря этому ее общие карьерные заработки приблизились к отметке в 28 млн – сейчас 27,945 млн долларов. До круглого юбилея осталось совсем немного.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала пост в своем Instagram, в котором кратко подвела итоги Открытого чемпионата Австралии 2026.
