Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2026 года, где уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко – 2:6, 3:6.

Выход в топ-4 принес Свитолиной рекордные призовые за один турнир – 1,25 млн долларов. Благодаря этому ее общие карьерные заработки приблизились к отметке в 28 млн – сейчас 27,945 млн долларов. До круглого юбилея осталось совсем немного.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала пост в своем Instagram, в котором кратко подвела итоги Открытого чемпионата Австралии 2026.