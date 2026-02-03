Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 февраля 2026, 08:44 | Обновлено 03 февраля 2026, 09:12
Невероятная сума. Известно, сколько Свитолина заработала за карьеру

Общий призовой фонд украинки составляет 27 945 471 доллар

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии 2026 года, где уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко – 2:6, 3:6.

Выход в топ-4 принес Свитолиной рекордные призовые за один турнир – 1,25 млн долларов. Благодаря этому ее общие карьерные заработки приблизились к отметке в 28 млн – сейчас 27,945 млн долларов. До круглого юбилея осталось совсем немного.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала пост в своем Instagram, в котором кратко подвела итоги Открытого чемпионата Австралии 2026.

Элина Свитолина призовые
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
