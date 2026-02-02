Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Лион представил Романа Яремчука
Франция
02 февраля 2026, 19:38 | Обновлено 02 февраля 2026, 20:10
Украинский нападающий покинул Олимпиакос

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 февраля 2026 года французский «Лион» официально объявил о подписании украинского нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука.

«Роман Яремчук, родившийся в 1995 году во Львове, имеет проверенный опыт на высшем уровне. Он начал свою профессиональную карьеру в киевском «Динамо» в 2016 году, а затем с 2017 по 2021 год выступал за «Гент», за который забил 61 гол в 152 матчах.

После выступлений в «Бенфике» и «Брюгге», Роман Яремчук был отдан в аренду в «Валенсию», прежде чем присоединиться к «Олимпиакосу» в 2024 году. Он стабильно выступает на высшем уровне на протяжении нескольких сезонов и имеет более 400 матчей на профи-уровне, включая 65 матчей за национальную сборную Украины, с которой он участвовал в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.

Нападающий ростом 1,91 метра, забивший 117 голов за свою карьеру, присоединяется к «Лиону», чтобы усилить атакующий сектор и привнести свой солидный опыт в команду Паулу Фонсеки», – говорится в официальном заявлении клуба.

Также «Лион» подготовил видеопрезентацию игрока.

