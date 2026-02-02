Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 17:23 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:37
Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо

Киевская команда минимально уступила в товарищеском матче в Турции

ФК Кауно Жальгирис

Литовский клуб Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над киевским Динамо.

В пятницу, 30 января, Динамо провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником бело-синих выступил действующий чемпион Литвы – Кауно Жальгирис. Поединок прошел в формате: 4 тайма по 25 минут.

На 88-й минуте, после того как Алиу Тиаре неудачно выбил мяч от собственных ворот, соперник выполнил перехват, и Федор Черных ударом от правого края штрафной площади пробил мимо голкипера в дальний угол.

Зафиксировано минимальное поражение подопечных Игоря Костюка (0:1).

