Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над Динамо
Киевская команда минимально уступила в товарищеском матче в Турции
Литовский клуб Кауно Жальгирис записал шуточный видеоролик о победе над киевским Динамо.
В пятницу, 30 января, Динамо провело очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником бело-синих выступил действующий чемпион Литвы – Кауно Жальгирис. Поединок прошел в формате: 4 тайма по 25 минут.
На 88-й минуте, после того как Алиу Тиаре неудачно выбил мяч от собственных ворот, соперник выполнил перехват, и Федор Черных ударом от правого края штрафной площади пробил мимо голкипера в дальний угол.
Зафиксировано минимальное поражение подопечных Игоря Костюка (0:1).
