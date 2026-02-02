Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Эмерлаху не опасается ситуации в стране
Зимой Полесье подписало хавбека сборной Косово Линдона Эмерлаху. Игрок отметил, что не опасается ситуаций, которые могут сложиться из-за войны россии против Украины.
«Война? Не боюсь. Ты не можешь повлиять на определенные обстоятельства в жизни. Что я могу сделать с войной? Это жизнь. Когда приезжал на медосмотр на пару дней, то не слышал сирены и взрывы».
«Клуб? У Полесья невероятная база – тут можно думать только о футболе, о своей работе», – сказал Емерлаху.
Ранее сообщалось, что житомирский клуб заплатил за игрока около двух миллионов евро.
