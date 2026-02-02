Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 17:45 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:48
Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»

Эмерлаху не опасается ситуации в стране

ФК Полесье

Зимой Полесье подписало хавбека сборной Косово Линдона Эмерлаху. Игрок отметил, что не опасается ситуаций, которые могут сложиться из-за войны россии против Украины.

«Война? Не боюсь. Ты не можешь повлиять на определенные обстоятельства в жизни. Что я могу сделать с войной? Это жизнь. Когда приезжал на медосмотр на пару дней, то не слышал сирены и взрывы».

«Клуб? У Полесья невероятная база – тут можно думать только о футболе, о своей работе», – сказал Емерлаху.

Ранее сообщалось, что житомирский клуб заплатил за игрока около двух миллионов евро.

Линдон Эмерллаху Полесье Житомир Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
