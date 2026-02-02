Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Удинезе
02.02.2026 21:45 - : -
Рома
Италия
02 февраля 2026, 13:22 | Обновлено 02 февраля 2026, 14:00
114
0

Удинезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 февраля в 21:45 по Киеву

Удинезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля на Фриули пройдет матч 23-го тура Серии А Италии, в котором Удинезе встретится с Ромой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Удинезе

Команда и так имела закономерный, годами подтверждаемый статус середняка итальянского футбола. Но при нынешнем наставнике, Руняича, они еще более обоснованно начали на него претендовать. Коста появился во Фриули летом позапрошлого года, оптимистично, с обилия побед, начинал... А в итоге закончил с 44 очками и на двенадцатой позиции.

Сейчас можно говорить об относительном прогрессе. По крайней мере, пока что удается держаться над экватором турнирной таблицы. И показывать, в январе, вполне достойный футбол: Торино и Верону обыграли в гостях. При этом, правда, ограничились только ничьей с Пизой дома, ну, а поражение там же Интеру, еще и со счетом 0:1, точно нельзя расценивать как сколько-нибудь сенсационную развязку того матча.

Рома

Клуб в прошлом сезоне снова остался за пределами квартета лидеров. Пусть и максимально близко: с Раньери во главе отстали всего на очко от Ювентуса, став пятым. Но все равно такой итог отправил итальянцев в уже поднадоевшую Лигу Европы. Там они испытывали поначалу довольно заметные проблемы. Но в итоге сумели не просто попасть в плей-офф, но и замкнуть топ-8, что позволяет пропустить первый раунд стыковых поединков.

Полезный успех, ведь подопечные Гасперини явно поглощены борьбой за максимальные места в Серии А. Даже кубком, похоже, пожертвовали, проиграв там Торино. Главное, что при этом в чемпионате удается пока что держаться на третьем месте. Правда, после 1:1 с Миланом столько же очков у Наполи, а Ювентус отстает на одно - вся борьба впереди.

Статистика личных встреч

2:0 в ноябре стали уже шестой победой кряду в исполнении римлян над этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут сработает помощь родных стен. Ставим на то, что мотивированные гости победят (коэффициент - 2,0 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Удинезе
2 февраля 2026 -
21:45
Рома
Победа Ромы 2.00
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Удинезе Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
