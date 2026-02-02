Испания02 февраля 2026, 13:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 13:58
У тер Штегена серьезная травма. Известны подробности
Немецкому голкиперу может потребоваться операция
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген получил серьезное повреждение. Об этом сообщает Нил Сола.
По информации источника, у голкипера «Барселоны», на правах аренды выступающего за «Жирону», обнаружен разрыв сухожилия ноги. Восстановление может длиться два месяца, также немцу может потребоваться операция. Не исключено и возвращение Марка-Андре в «Барселону».
За «Жирону» Марк-Андре тер Штеген успел провести всего лишь два матча.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» завершила трансфер нидерландского футболиста.
