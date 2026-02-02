Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У тер Штегена серьезная травма. Известны подробности
Испания
02 февраля 2026, 13:29 | Обновлено 02 февраля 2026, 13:58
У тер Штегена серьезная травма. Известны подробности

Немецкому голкиперу может потребоваться операция

У тер Штегена серьезная травма. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген получил серьезное повреждение. Об этом сообщает Нил Сола.

По информации источника, у голкипера «Барселоны», на правах аренды выступающего за «Жирону», обнаружен разрыв сухожилия ноги. Восстановление может длиться два месяца, также немцу может потребоваться операция. Не исключено и возвращение Марка-Андре в «Барселону».

За «Жирону» Марк-Андре тер Штеген успел провести всего лишь два матча.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» завершила трансфер нидерландского футболиста.

По теме:
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона и Бавария впереди по голам, забитыми игроками с лавки запасных
Марк-Андре тер Штеген Барселона Жирона аренда игрока травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
