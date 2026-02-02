Зинченко перешел в Аякс, Тоттенхэм забил ударом скорпиона, титул Алькараса
Главные новости за 1 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 февраля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил о подписании Александра Зинченко
Украинский футболист перешел в нидерландский клуб из лондонского Арсенала
1B. ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
Соглашение украинца с клубом из Амстердама будет действовать до конца сезона
2A. Удар скорпиона! Ведя в два мяча, Ман Сити упустил победу над Тоттенхэмом
Отставание горожан от Арсенала в турнирной таблице АПЛ составляет 6 очков
2B. Супергол Кевина. Манчестер Юнайтед вырвал победу у Фулхэма на 90+4 минуте
Красные дьяволы одержали победу в матче 24-го тура АПЛ благодаря голу Шешко
3A. Справились без Забарного. ПСЖ в меньшинстве вырвал победу над Страсбургом
Матч французской Лиги 1 завершился со счетом 2:1
3B. Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10 мин
Матч 22-го тура испанской Ла Лиги завершился со счетом 2:1
3C. Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Судакову и Трубину не удалось победить Тонделу
4A. ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
Аренда футболист в Шкендию продлена до конца сезона
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А остался без главного тренера
Альберто Джилардино покинул расположение Пизы
5A. Португалия разбила Бельгию и вышла в полуфинал ЧЕ-2026 по футзалу
Далее португальцы сыграют против команды Франции за выход в финал
5B. Испания уверенно обыграла Италию и вышла в полуфинал ЧЕ по футзалу
Итальянцы в матче 1/4 финала не сумели забить ни одного гола
5C. Сборной Украины не хватило нюансов, но именно они решают судьбу турниров
Итоги выступления сборной Украины на континентальном первенстве
6A. ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
«Сине-желтая» команда по ходу гонки находилась на второй позиции
6B. ЧЕ-2026. Два штрафных круга. Женская сборная Украины – девятая в эстафете
Французская команда завершили чемпионат с золотом
7A. Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Карлос в четырех сетах переиграл Новака и впервые взял трофей в Мельбурне
7B. Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Александра в трех сетах с камбеком обыграла Майяр Шериф в Клуж-Напоке
7C. Снигур разобралась с испанкой и вышла в основу турнира WTA 250 в Румынии
В финале квалификации Дарья в двух сетах одолела Алену Большову
8A. Сергей Богачук вырвал тяжелую победу в Лас-Вегасе, одолев россиянина
Украинский боксер оказался сильнее Раджаба Бутаева по итогам 10 раундов
8B. Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
После двух падений в 7-м раунде рефери остановил поединок в Лас-Вегасе
9. Джадд Трамп выиграл престижный снукерный турнир в Берлине
В финале 2026 German Masters лидер рейтинга победил Шона Мерфи 10:4
10. Пять причин, почему МЮ может и должен финишировать в топ-4 АПЛ
Дело не только в победах над Арсеналом и Манчестер Сити
