ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
Аренда футболист в «Шкендии» продлена до конца сезона
Аренда полузащитника киевского «Динамо» Решата Рамадани в «Шкендии» продлена. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Украины.
Соглашение по аренде 22-летнего футболиста в клуб из Северной Македонии продлено до конца сезона 2025/26. В «Динамо» Рамдани перебрался в марте 2023 года (четыре матча, 0+0), а в феврале 2024 перебрался в «Шкендию» на правах аренды, где и продолжает свои выступления уже два года.
В текущем сезоне Решат Рамадани провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» оформит первый зимний трансфер.
