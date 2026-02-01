Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 12:38 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:40
189
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани

Аренда футболист в «Шкендии» продлена до конца сезона

01 февраля 2026, 12:38 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:40
189
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо приняли решение по будущему Рамадани
ФК Динамо. Решат Рамадани

Аренда полузащитника киевского «Динамо» Решата Рамадани в «Шкендии» продлена. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Украины.

Соглашение по аренде 22-летнего футболиста в клуб из Северной Македонии продлено до конца сезона 2025/26. В «Динамо» Рамдани перебрался в марте 2023 года (четыре матча, 0+0), а в феврале 2024 перебрался в «Шкендию» на правах аренды, где и продолжает свои выступления уже два года.

В текущем сезоне Решат Рамадани провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» оформит первый зимний трансфер.

По теме:
ШАРАН: «Мне очень приятно, что Твердохлеба приобрели у Кривбасса»
Хет-трик в финале еврокубка. Атлетико подписал вингера
Клуб УПЛ усилился экс-игроком Атлетико
Решат Рамадани трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Шкендия
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Футбол | 01 февраля 2026, 11:58 1
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев

Валерий Сад и Александр Пятов станут игроками СК Полтава

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 9
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»
Футбол | 01.02.2026, 08:10
Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»
Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
30.01.2026, 20:31
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем