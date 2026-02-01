Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»
Бывший голкипер Михаил Бурч считает, что у кипера сборной Украины хорошее будущее
Гол Анатолия Трубина в Лиге чемпионов в ворота «Реала» «свел с ума» многих людей не только в Украине, но и в Европе. Результативный удар украинского голкипера «Бенфики» обсуждают уже не один день.
На это событие и не только, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отреагировал лучший отечественный вратарь-бомбардир Михаил Бурч. Да, бывший голкипер луцкого «Торпедо», «Волыни», «Вереса» и некоторых зарубежных клубов не выступал на таком уровне, как Трубин, тем не менее, на его счету около 30-ти голов в профессиональном футболе.
– Михаил Васильевич, что скажите о забитом мяче украинского вратаря «Бенфики»?
– Это было что-то сверхъестественное (улыбается). Естественно, это редкий случай в футболе. Подключиться к атаке может любой вратарь, но забить дано не каждому.
– Что стало основополагающим в этом голе?
– Рост Анатолия и правильный выбор позиции. К тому же в защите «Реала» царил хаос – два игрока были удалены. При этом, если вы заметили, перед стандартом в штрафной испанцев было всего шесть защищающихся игроков и восемь, включая Трубина, футболистов португальского клуба. И подача от Аурснеса была идеальной.
– В свое время вы, как вратарь, немало забивали голов. Сколько на вашем счету результативных ударов с игры?
– Шесть. Просто было, что я и со штрафных забивал, и когда действовал в роли полевого игрока.
– Это когда в «Волыни» не хватало полевых футболистов?
– Да. Было много травмированных. Я вышел на замену и сумел отличиться. Потом и в Польше удалось поразить ворота соперника во время официального матча.
– А помните свой первый гол?
– Конечно. Это, когда я выступал за луцкое «Торпедо», а команду возглавлял Мирон Маркевич. Мы играли против винницкой «Нивы».
– Что вам говорил тогда Мирон Богданович?
– Если не ошибаюсь, до этого Володя Дикий и Андрей Федецкий не забили 11-метровые. Так вот, когда арбитр указал на точку, Маркевич крикнул: «Никому не отдавай мяч, иди бей пенальти». Я забил, и с тех пор пошло-поехало. Это плоды работы на тренировках, я часто оставался после занятий и отрабатывал эти удары.
– В этой команде вы забивали и под руководством Виталия Кварцяного. Наставник приветствовал вашу инициативу?
– Он был не против, поскольку после того, как я реализовал пару ударов, никто к мячу не подходил, я сразу бежал к штрафной соперника (улыбается).
– Заранее знали, куда будете посылать мяч?
– Я бил по вратарю, принимая решение в последний момент.
– А как сейчас футболисты пробивают пенальти?
– 50 на 50. Точно могу сказать, что по вратарю бьют Роберт Левандовски и Гарри Кейн. А вот, к примеру, Руслан Малиновский в игре с «Лацио» пробил на силу. Там, наверное, если бы вратарь взял этот мяч, то вместе с ним влетел бы в ворота (смеется).
– Будучи тренером вратарей, вы учили своих подчиненных бить пенальти?
– Нет. Те ребята, с которыми я работал, на пенальтистов не тянули.
– А как же Павел Блажаев, Тарас Чопик? Они забивали.
– Они забивали, когда исход поединка был, по сути, решен, не было большой ответственности. Да и то, это было по одному разу.
– Какие у вас были сильные вратарские качества?
– Игра на линии ворот, реакция, прыгучесть. А вот игра на выходе не была моим лучшим качеством.
– Возвращаясь в Анатолию Трубину, хотел спросить, далеко ли пойдет этот вратарь?
– Ему уже пора менять чемпионат. В Португалии он же освоился к европейскому футболу. До АПЛ он еще не дорос, а вот до Ла Лиги – в самый раз. В Испании в топах четыре-пять команд, которые всегда претендуют на высокие места. А вот в Англии, что не игра, то бой. Нельзя перед игрой быть уверенным на 100 процентов, что «Манчестер Сити» обыграет «Вулверхэмптон», так как в Испании. Если «Барселона» играет с аутсайдером, то там все понятно. Пару сезонов в Испании, только в конкурентоспособной команде и можно ехать покорять Англию.
Не так как Андрей Лунин, все время в «Реале» и без игровой практики. Какой толк от него для сборной Украины. В таких ситуациях голкипер допускает намного больше ошибок.
– Почему он не пытается уйти туда, где будет играть?
– На мой взгляд, потому что просто выбрал «Реал» и неважно, в каком статусе.
– Чем хорош Трубин?
– Я не могу выделить у него какое-то одно качество, за что он силен. У Анатолий все ровно, а это хороший знак для вратаря. Он, по моему мнению, лучше, чем, допустим, Джанлуиджи Доннарумма, который хорош на линии ворот, но часто допускает ошибки на выходах, и в игре ногами у итальянца есть изъян.
– Трубин сейчас лучший вратарь Украины?
– На сегодняшний день, да.
– Какие у него могут быть конкуренты среди соотечественников?
– Думаю, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Георгий Бущан и Евгений Волынец.
– А кто для вас сейчас вратарь номер один в Европе?
– Тибо Куртуа. У него нет слабых мест. Сейчас он действительно, лучший вратарь, я бы даже сказал, лучший в мире.
– А кого бы вы еще отнесли в когорту сильнейших киперов?
– Это француз Майк Меньян из «Милана» и испанец Давид Райя из «Арсенала».
Все голы вратарей в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Кто забивал
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
При счете
|
Счет матча
|
1.
|
18.03.1992
|
Михаил БУРЧ
|
Волынь
|
Днепр (д)
|
55' (п)
|
0:0
|
1:0
|
2.
|
30.03.1992
|
Михаил БУРЧ
|
Волынь
|
Нива Т (д)
|
57' (п)
|
0:0
|
1:0
|
3.
|
05.04.1992
|
Михаил БУРЧ
|
Волынь
|
Металлист (г)
|
83' (п)
|
0:2
|
1:3
|
4.
|
16.04.1992
|
Михаил БУРЧ
|
Волынь
|
Металлист (д)
|
28' (п)
|
0:0
|
3:1
|
5.
|
19.03.1993
|
Михаил БУРЧ
|
Волынь
|
Кривбасс (д)
|
80' (п)
|
2:1
|
3:1
|
6.
|
06.04.1996
|
Олег СУСЛОВ
|
Черноморец
|
Торпедо (д)
|
6' (п)
|
0:0
|
3:1
|
7.
|
13.04.1996
|
Олег СУСЛОВ
|
Черноморец
|
Днепр (г)
|
73' (п)
|
1:0
|
2:0
|
8.
|
31.10.2010
|
Евгений БОРОВИК
|
Кривбасс
|
Арсенал (д)
|
90+1'
|
0:1
|
1:1
Статистические данные – Юрий Ляховецкий
