Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 08:10 |
2

Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»

Бывший голкипер Михаил Бурч считает, что у кипера сборной Украины хорошее будущее

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Гол Анатолия Трубина в Лиге чемпионов в ворота «Реала» «свел с ума» многих людей не только в Украине, но и в Европе. Результативный удар украинского голкипера «Бенфики» обсуждают уже не один день.

На это событие и не только, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отреагировал лучший отечественный вратарь-бомбардир Михаил Бурч. Да, бывший голкипер луцкого «Торпедо», «Волыни», «Вереса» и некоторых зарубежных клубов не выступал на таком уровне, как Трубин, тем не менее, на его счету около 30-ти голов в профессиональном футболе.

– Михаил Васильевич, что скажите о забитом мяче украинского вратаря «Бенфики»?
– Это было что-то сверхъестественное (улыбается). Естественно, это редкий случай в футболе. Подключиться к атаке может любой вратарь, но забить дано не каждому.

– Что стало основополагающим в этом голе?
– Рост Анатолия и правильный выбор позиции. К тому же в защите «Реала» царил хаос – два игрока были удалены. При этом, если вы заметили, перед стандартом в штрафной испанцев было всего шесть защищающихся игроков и восемь, включая Трубина, футболистов португальского клуба. И подача от Аурснеса была идеальной.

– В свое время вы, как вратарь, немало забивали голов. Сколько на вашем счету результативных ударов с игры?
– Шесть. Просто было, что я и со штрафных забивал, и когда действовал в роли полевого игрока.

– Это когда в «Волыни» не хватало полевых футболистов?
– Да. Было много травмированных. Я вышел на замену и сумел отличиться. Потом и в Польше удалось поразить ворота соперника во время официального матча.

УПЛ. Мирон Маркевич

– А помните свой первый гол?
– Конечно. Это, когда я выступал за луцкое «Торпедо», а команду возглавлял Мирон Маркевич. Мы играли против винницкой «Нивы».

– Что вам говорил тогда Мирон Богданович?
– Если не ошибаюсь, до этого Володя Дикий и Андрей Федецкий не забили 11-метровые. Так вот, когда арбитр указал на точку, Маркевич крикнул: «Никому не отдавай мяч, иди бей пенальти». Я забил, и с тех пор пошло-поехало. Это плоды работы на тренировках, я часто оставался после занятий и отрабатывал эти удары.

– В этой команде вы забивали и под руководством Виталия Кварцяного. Наставник приветствовал вашу инициативу?
– Он был не против, поскольку после того, как я реализовал пару ударов, никто к мячу не подходил, я сразу бежал к штрафной соперника (улыбается).

– Заранее знали, куда будете посылать мяч?
– Я бил по вратарю, принимая решение в последний момент.

– А как сейчас футболисты пробивают пенальти?
– 50 на 50. Точно могу сказать, что по вратарю бьют Роберт Левандовски и Гарри Кейн. А вот, к примеру, Руслан Малиновский в игре с «Лацио» пробил на силу. Там, наверное, если бы вратарь взял этот мяч, то вместе с ним влетел бы в ворота (смеется).

Михаил Бурч

– Будучи тренером вратарей, вы учили своих подчиненных бить пенальти?
– Нет. Те ребята, с которыми я работал, на пенальтистов не тянули.

– А как же Павел Блажаев, Тарас Чопик? Они забивали.
– Они забивали, когда исход поединка был, по сути, решен, не было большой ответственности. Да и то, это было по одному разу.

– Какие у вас были сильные вратарские качества?
– Игра на линии ворот, реакция, прыгучесть. А вот игра на выходе не была моим лучшим качеством.

– Возвращаясь в Анатолию Трубину, хотел спросить, далеко ли пойдет этот вратарь?
– Ему уже пора менять чемпионат. В Португалии он же освоился к европейскому футболу. До АПЛ он еще не дорос, а вот до Ла Лиги – в самый раз. В Испании в топах четыре-пять команд, которые всегда претендуют на высокие места. А вот в Англии, что не игра, то бой. Нельзя перед игрой быть уверенным на 100 процентов, что «Манчестер Сити» обыграет «Вулверхэмптон», так как в Испании. Если «Барселона» играет с аутсайдером, то там все понятно. Пару сезонов в Испании, только в конкурентоспособной команде и можно ехать покорять Англию.

Не так как Андрей Лунин, все время в «Реале» и без игровой практики. Какой толк от него для сборной Украины. В таких ситуациях голкипер допускает намного больше ошибок.

– Почему он не пытается уйти туда, где будет играть?
– На мой взгляд, потому что просто выбрал «Реал» и неважно, в каком статусе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

– Чем хорош Трубин?
– Я не могу выделить у него какое-то одно качество, за что он силен. У Анатолий все ровно, а это хороший знак для вратаря. Он, по моему мнению, лучше, чем, допустим, Джанлуиджи Доннарумма, который хорош на линии ворот, но часто допускает ошибки на выходах, и в игре ногами у итальянца есть изъян.

– Трубин сейчас лучший вратарь Украины?
– На сегодняшний день, да.

– Какие у него могут быть конкуренты среди соотечественников?
– Думаю, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Георгий Бущан и Евгений Волынец.

– А кто для вас сейчас вратарь номер один в Европе?
– Тибо Куртуа. У него нет слабых мест. Сейчас он действительно, лучший вратарь, я бы даже сказал, лучший в мире.

– А кого бы вы еще отнесли в когорту сильнейших киперов?
– Это француз Майк Меньян из «Милана» и испанец Давид Райя из «Арсенала».

Все голы вратарей в чемпионатах Украины

Дата

Кто забивал

Клуб

Соперник

Минута

При счете

Счет матча

1.

18.03.1992

Михаил БУРЧ

Волынь

Днепр (д)

55' (п)

0:0

1:0

2.

30.03.1992

Михаил БУРЧ

Волынь

Нива Т (д)

57' (п)

0:0

1:0

3.

05.04.1992

Михаил БУРЧ

Волынь

Металлист (г)

83' (п)

0:2

1:3

4.

16.04.1992

Михаил БУРЧ

Волынь

Металлист (д)

28' (п)

0:0

3:1

5.

19.03.1993

Михаил БУРЧ

Волынь

Кривбасс (д)

80' (п)

2:1

3:1

6.

06.04.1996

Олег СУСЛОВ

Черноморец

Торпедо (д)

6' (п)

0:0

3:1

7.

13.04.1996

Олег СУСЛОВ

Черноморец

Днепр (г)

73' (п)

1:0

2:0

8.

31.10.2010

Евгений БОРОВИК

Кривбасс

Арсенал (д)

90+1'

0:1

1:1

Статистические данные – Юрий Ляховецкий

Волынь Луцк Мирон Маркевич Виталий Кварцяный Верес Ровно Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Тибо Куртуа Давид Райя Майк Меньян Дмитрий Ризнык Георгий Бущан Евгений Волынец Андрей Лунин Гарри Кейн Роберт Левандовски Ла Лига Английская Премьер-лига Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма Милан Арсенал Лондон Барселона Руслан Малиновский сборная Украины по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
