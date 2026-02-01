Лучший вратарь-бомбардир Украины: «До АПЛ Трубин еще не дорос»

Гол Анатолия Трубина в Лиге чемпионов в ворота «Реала» «свел с ума» многих людей не только в Украине, но и в Европе. Результативный удар украинского голкипера «Бенфики» обсуждают уже не один день.

На это событие и не только, в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отреагировал лучший отечественный вратарь-бомбардир Михаил Бурч. Да, бывший голкипер луцкого «Торпедо», «Волыни», «Вереса» и некоторых зарубежных клубов не выступал на таком уровне, как Трубин, тем не менее, на его счету около 30-ти голов в профессиональном футболе.

– Михаил Васильевич, что скажите о забитом мяче украинского вратаря «Бенфики»?

– Это было что-то сверхъестественное (улыбается). Естественно, это редкий случай в футболе. Подключиться к атаке может любой вратарь, но забить дано не каждому.

– Что стало основополагающим в этом голе?

– Рост Анатолия и правильный выбор позиции. К тому же в защите «Реала» царил хаос – два игрока были удалены. При этом, если вы заметили, перед стандартом в штрафной испанцев было всего шесть защищающихся игроков и восемь, включая Трубина, футболистов португальского клуба. И подача от Аурснеса была идеальной.

– В свое время вы, как вратарь, немало забивали голов. Сколько на вашем счету результативных ударов с игры?

– Шесть. Просто было, что я и со штрафных забивал, и когда действовал в роли полевого игрока.

– Это когда в «Волыни» не хватало полевых футболистов?

– Да. Было много травмированных. Я вышел на замену и сумел отличиться. Потом и в Польше удалось поразить ворота соперника во время официального матча.

УПЛ. Мирон Маркевич

– А помните свой первый гол?

– Конечно. Это, когда я выступал за луцкое «Торпедо», а команду возглавлял Мирон Маркевич. Мы играли против винницкой «Нивы».

– Что вам говорил тогда Мирон Богданович?

– Если не ошибаюсь, до этого Володя Дикий и Андрей Федецкий не забили 11-метровые. Так вот, когда арбитр указал на точку, Маркевич крикнул: «Никому не отдавай мяч, иди бей пенальти». Я забил, и с тех пор пошло-поехало. Это плоды работы на тренировках, я часто оставался после занятий и отрабатывал эти удары.

– В этой команде вы забивали и под руководством Виталия Кварцяного. Наставник приветствовал вашу инициативу?

– Он был не против, поскольку после того, как я реализовал пару ударов, никто к мячу не подходил, я сразу бежал к штрафной соперника (улыбается).

– Заранее знали, куда будете посылать мяч?

– Я бил по вратарю, принимая решение в последний момент.

– А как сейчас футболисты пробивают пенальти?

– 50 на 50. Точно могу сказать, что по вратарю бьют Роберт Левандовски и Гарри Кейн. А вот, к примеру, Руслан Малиновский в игре с «Лацио» пробил на силу. Там, наверное, если бы вратарь взял этот мяч, то вместе с ним влетел бы в ворота (смеется).

Михаил Бурч

– Будучи тренером вратарей, вы учили своих подчиненных бить пенальти?

– Нет. Те ребята, с которыми я работал, на пенальтистов не тянули.

– А как же Павел Блажаев, Тарас Чопик? Они забивали.

– Они забивали, когда исход поединка был, по сути, решен, не было большой ответственности. Да и то, это было по одному разу.

– Какие у вас были сильные вратарские качества?

– Игра на линии ворот, реакция, прыгучесть. А вот игра на выходе не была моим лучшим качеством.

– Возвращаясь в Анатолию Трубину, хотел спросить, далеко ли пойдет этот вратарь?

– Ему уже пора менять чемпионат. В Португалии он же освоился к европейскому футболу. До АПЛ он еще не дорос, а вот до Ла Лиги – в самый раз. В Испании в топах четыре-пять команд, которые всегда претендуют на высокие места. А вот в Англии, что не игра, то бой. Нельзя перед игрой быть уверенным на 100 процентов, что «Манчестер Сити» обыграет «Вулверхэмптон», так как в Испании. Если «Барселона» играет с аутсайдером, то там все понятно. Пару сезонов в Испании, только в конкурентоспособной команде и можно ехать покорять Англию.

Не так как Андрей Лунин, все время в «Реале» и без игровой практики. Какой толк от него для сборной Украины. В таких ситуациях голкипер допускает намного больше ошибок.

– Почему он не пытается уйти туда, где будет играть?

– На мой взгляд, потому что просто выбрал «Реал» и неважно, в каком статусе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

– Чем хорош Трубин?

– Я не могу выделить у него какое-то одно качество, за что он силен. У Анатолий все ровно, а это хороший знак для вратаря. Он, по моему мнению, лучше, чем, допустим, Джанлуиджи Доннарумма, который хорош на линии ворот, но часто допускает ошибки на выходах, и в игре ногами у итальянца есть изъян.

– Трубин сейчас лучший вратарь Украины?

– На сегодняшний день, да.

– Какие у него могут быть конкуренты среди соотечественников?

– Думаю, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык, Георгий Бущан и Евгений Волынец.

– А кто для вас сейчас вратарь номер один в Европе?

– Тибо Куртуа. У него нет слабых мест. Сейчас он действительно, лучший вратарь, я бы даже сказал, лучший в мире.

– А кого бы вы еще отнесли в когорту сильнейших киперов?

– Это француз Майк Меньян из «Милана» и испанец Давид Райя из «Арсенала».

Все голы вратарей в чемпионатах Украины

Дата Кто забивал Клуб Соперник Минута При счете Счет матча 1. 18.03.1992 Михаил БУРЧ Волынь Днепр (д) 55' (п) 0:0 1:0 2. 30.03.1992 Михаил БУРЧ Волынь Нива Т (д) 57' (п) 0:0 1:0 3. 05.04.1992 Михаил БУРЧ Волынь Металлист (г) 83' (п) 0:2 1:3 4. 16.04.1992 Михаил БУРЧ Волынь Металлист (д) 28' (п) 0:0 3:1 5. 19.03.1993 Михаил БУРЧ Волынь Кривбасс (д) 80' (п) 2:1 3:1 6. 06.04.1996 Олег СУСЛОВ Черноморец Торпедо (д) 6' (п) 0:0 3:1 7. 13.04.1996 Олег СУСЛОВ Черноморец Днепр (г) 73' (п) 1:0 2:0 8. 31.10.2010 Евгений БОРОВИК Кривбасс Арсенал (д) 90+1' 0:1 1:1

Статистические данные – Юрий Ляховецкий