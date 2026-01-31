Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Australian Open 2026. Видеообзор

Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Австралии 2026

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

31 января представительница Казахстана Елена Рыбакина переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2026 и завоевала трофей.

В решающем поединке Australian Open Рыбакина переиграла Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Для Елены этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam.

Рыбакина в седьмой раз переиграла Соболенко в 15 поединках. Елена взяла реванш у первой ракетки мира за поражение в финале Aus Open в 2023 году.

🏆 Australian Open 2026. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] – 4:6, 6:4, 4:6

Видеообзор матча

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Стали известны чемпионы Australian Open 2026 в мужском парном разряде
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко Елена Рыбакина Australian Open 2026 теннисные видеообзоры видео
Комментарии
