Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Australian Open 2026. Видеообзор
Смотрите видеообзор финального матча Открытого чемпионата Австралии 2026
31 января представительница Казахстана Елена Рыбакина переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2026 и завоевала трофей.
В решающем поединке Australian Open Рыбакина переиграла Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Для Елены этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Рыбакина в седьмой раз переиграла Соболенко в 15 поединках. Елена взяла реванш у первой ракетки мира за поражение в финале Aus Open в 2023 году.
🏆 Australian Open 2026. Финал
🏳️ Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] – 4:6, 6:4, 4:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец против боев с ютуберами, сообщил Уоррен
Олег Федорчук поделился мнением о противостоянии 1/16 финала Лиги чемпионов