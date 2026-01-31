Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Финал Australian Open 2026. Видеообзор

31 января представительница Казахстана Елена Рыбакина переиграла Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2026 и завоевала трофей.

В решающем поединке Australian Open Рыбакина переиграла Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Для Елены этот трофей стал вторым на турнирах Grand Slam.

Рыбакина в седьмой раз переиграла Соболенко в 15 поединках. Елена взяла реванш у первой ракетки мира за поражение в финале Aus Open в 2023 году.

🏆 Australian Open 2026. Финал

🏳️ Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5] – 4:6, 6:4, 4:6

Видеообзор матча