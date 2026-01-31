Соболева потерпела поражение в квалификации турнира WTA 250 в Остраве

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 265) завершила выступления на турнире WTA 250 в Остраве (Чехия), который проходит на хардовых кортах в помещении.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах без особых шансов проиграла Габриэле Кнутсон (Чехия, WTA 176) за 1 час и 16 минут.

WTA 250 Острава. Хард в помещении. Квалификация

Габриэла Кнутсон (Чехия) [4] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Соболева провела первый поединок на соревнованиях WTA с конца декабря 2024 года, когда она выступила в квалификации пятисотника в Брисбене.

Всего же Анастасия в шестой раз сыграла в квалификации турнира WTA – дважды она проходила в основную сетку (WTA 250 Клуж-Напока 2023 и WTA 250 Прага-2024).

В финале отбора Кнутсон сыграет против своей соотечественницы Вендулы Валдманновой (WTA 321).