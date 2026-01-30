Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
30 января 2026, 21:29 | Обновлено 30 января 2026, 21:56
Соболева впервые с конца декабря 2024 года проведет матч на турнире WTA

Анастасия сыграет в квалификации WTA 250 в Остраве, первая соперница – Габриэла Кнутсон

30 января 2026, 21:29 | Обновлено 30 января 2026, 21:56
Соболева впервые с конца декабря 2024 года проведет матч на турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 265) заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Остраве (Чехия), который пройдет на харде в закрытом помещении.

В первом раунде отбора украинка сыграет против Габриэлы Кнутсон (Чехия, WTA 176). Ранее Анастасия ни разу не играла против Габриэлы.

Противостояние Соболевой и Кнутсон начнется 31 января в 12:30 по Киеву. Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Вендулой Валдманновой (Чехия, WTA 176), либо с Лаурой Самсон (Чехия, WTA 265).

Соболева впервые с конца декабря 2024 года сыграет матч на турнире WTA – тогда Анастасия выступила в квалификации пятисотника в Брисбене, где вначале одолела Дарью Сэвилл, а затем проиграла Мэддисон Инглис.

Матчи основной сетки соревнований в Остраве пройдут с 1 по 7 февраля.

Анастасия Соболева Габриэла Кнутсон WTA Острава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
