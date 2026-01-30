Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
30.01.2026 19:30 – FT 0 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 января 2026, 21:37 | Обновлено 30 января 2026, 21:54
Аль-Наср с голом Роналду одержал разгромную победу и приблизился к лидеру

Криштиану и компания одолели Аль-Холуд 3:0 в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии

30 января 2026, 21:37 | Обновлено 30 января 2026, 21:54
Аль-Наср с голом Роналду одержал разгромную победу и приблизился к лидеру
ФК Аль-Наср

30 января Аль-Наср выиграл выездной матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 у команды Аль-Холуд.

Поединок прошел на стадионе Аль-Хазем в городе Аль-Расс и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты во втором тайме. Первым отличился легендарный форвард Криштиану Роналду на 47-й минуте, для которого этого мяч стал 961-м в карьере.

Вслед за португальцем также забили Мохамед Симаканан (53-я минута) и Кингсли Коман (97-я). Ассисты на КриРо и Симакана отдал Жоау Феликс.

Хозяева доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Хаттана Бахебри на 72-й минуте.

В таблице национального первенства у Аль-Наср 43 очка и вторая позиция. У лидера – Аль-Хиляль – 46 баллов. Третью строчку с 43 баллами занимает Аль-Ахли.

Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Хиляль (46), Аль-Наср (43), Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (31), Аль-Иттифак (29).

В пятницу также состоялось еще два матча чемпионата: Аль-Таавун выиграл у Аль-Ахдуд 1:0, а Неом с голом Александра Ляказетта разгромил Дамак 3:0.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 19-й тур, 30 января

Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 47, Симакан, 53, Коман, 87

Удаление: Бахебри, 72

Аль-Таавун – Аль-Холуд – 1:0

Гол: Аль-Кахтани, 58

Неом – Дамак – 3:0

Голы: Зезе, 23, Ляказетт, 45+1 (пен.), Коне, 90+2

Фотогалерея матча Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 18 14 4 0 47 - 18 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд 46
2 Аль-Наср Эр-Рияд 18 14 1 3 48 - 18 02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд 43
3 Аль-Ахли Джидда 18 13 4 1 33 - 12 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 43
4 Аль-Кадaсиа 18 12 4 2 43 - 18 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 40
5 Аль-Таавун 18 12 2 4 36 - 20 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 38
6 Аль-Иттихад 18 9 4 5 33 - 23 01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад 31
7 Аль-Иттифак 18 8 5 5 27 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 29
8 Аль-Халидж 18 7 4 7 38 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 25
9 Неом 18 7 3 8 24 - 28 02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом 24
10 Аль-Фатех 18 6 4 8 24 - 33 01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 22
11 Аль-Фейха 18 5 5 8 19 - 32 01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 20
12 Аль-Хазм 18 5 5 8 19 - 34 01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма 20
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 18 3 7 8 18 - 25 01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом 16
14 Аль-Холуд 18 5 0 13 25 - 35 03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд 15
15 Аль-Рияд 18 2 6 10 18 - 38 02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 12
16 Дамак 18 1 8 9 14 - 33 03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад 11
17 Аль-Ахдуд 18 2 3 13 14 - 34 02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд 9
18 Аль-Наджма 18 0 5 13 18 - 37 01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма 5
Полная таблица

По теме:
ВИДЕО. В пустые ворота: как Роналду забил 961-й гол в карьере
Аль-Холуд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
ВИДЕО. Звездный Аль-Хиляль вырвал ничью с голом на 90-й минуте
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Холуд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Мохамед Симакан Жоау Феликс Кингсли Коман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
