Аль-Наср с голом Роналду одержал разгромную победу и приблизился к лидеру
Криштиану и компания одолели Аль-Холуд 3:0 в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии
30 января Аль-Наср выиграл выездной матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 у команды Аль-Холуд.
Поединок прошел на стадионе Аль-Хазем в городе Аль-Расс и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все три гола были забиты во втором тайме. Первым отличился легендарный форвард Криштиану Роналду на 47-й минуте, для которого этого мяч стал 961-м в карьере.
Вслед за португальцем также забили Мохамед Симаканан (53-я минута) и Кингсли Коман (97-я). Ассисты на КриРо и Симакана отдал Жоау Феликс.
Хозяева доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Хаттана Бахебри на 72-й минуте.
В таблице национального первенства у Аль-Наср 43 очка и вторая позиция. У лидера – Аль-Хиляль – 46 баллов. Третью строчку с 43 баллами занимает Аль-Ахли.
Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Хиляль (46), Аль-Наср (43), Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (31), Аль-Иттифак (29).
В пятницу также состоялось еще два матча чемпионата: Аль-Таавун выиграл у Аль-Ахдуд 1:0, а Неом с голом Александра Ляказетта разгромил Дамак 3:0.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 19-й тур, 30 января
Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3
Голы: Роналду, 47, Симакан, 53, Коман, 87
Удаление: Бахебри, 72
Аль-Таавун – Аль-Холуд – 1:0
Гол: Аль-Кахтани, 58
Неом – Дамак – 3:0
Голы: Зезе, 23, Ляказетт, 45+1 (пен.), Коне, 90+2
Фотогалерея матча Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|18
|14
|4
|0
|47 - 18
|02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|46
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|18
|14
|1
|3
|48 - 18
|02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|43
|3
|Аль-Ахли Джидда
|18
|13
|4
|1
|33 - 12
|02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун
|43
|4
|Аль-Кадaсиа
|18
|12
|4
|2
|43 - 18
|03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха
|40
|5
|Аль-Таавун
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун
|38
|6
|Аль-Иттихад
|18
|9
|4
|5
|33 - 23
|01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад
|31
|7
|Аль-Иттифак
|18
|8
|5
|5
|27 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|29
|8
|Аль-Халидж
|18
|7
|4
|7
|38 - 30
|03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж
|25
|9
|Неом
|18
|7
|3
|8
|24 - 28
|02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Неом 3:0 Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом
|24
|10
|Аль-Фатех
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд
|22
|11
|Аль-Фейха
|18
|5
|5
|8
|19 - 32
|01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха
|20
|12
|Аль-Хазм
|18
|5
|5
|8
|19 - 34
|01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма
|20
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|18
|3
|7
|8
|18 - 25
|01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом
|16
|14
|Аль-Холуд
|18
|5
|0
|13
|25 - 35
|03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Аль-Холуд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд
|15
|15
|Аль-Рияд
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд
|12
|16
|Дамак
|18
|1
|8
|9
|14 - 33
|03.02.26 17:40 Дамак - Аль-Холуд30.01.26 Неом 3:0 Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад
|11
|17
|Аль-Ахдуд
|18
|2
|3
|13
|14 - 34
|02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом30.01.26 Аль-Таавун 1:0 Аль-Ахдуд26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд
|9
|18
|Аль-Наджма
|18
|0
|5
|13
|18 - 37
|01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма
|5
