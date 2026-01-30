Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 22:22 |
Йожеф САБО: «Я не уверен, что эти футболисты нужны Реброву»

Бывший тренер киевского «Динамо» – о натурализации Педриньо,Винисиуса Тобиаса и Педро Энрике

Йожеф САБО: «Я не уверен, что эти футболисты нужны Реброву»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о возможной натурализации некоторых игроков донецкого «Шахтера» перед матчами сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– СМИ сейчас тиражируют информацию, что УАФ хочет натурализовать Педриньо из Шахтера и присматривается к Винисиусу Тобиасу и Педро Энрике. Эти футболисты способны усилить сборную Украины?

– С бразильцами тяжело работать, я это знаю по собственному опыту. Психология и ментальность у них совсем другая. Я не уверен, что они нужны Реброву. Бразильцы не будут отдаваться, рвать и метать за сборную Украины, потому что это не их родина. Я бы их не брал в нашу национальную команду, – признался Сабо.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. В случае победы над сборной Швеции подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

Соперник «сине-желтых» ранее столкнулся с серьезными проблемами – полузащитники английского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски, голкипер «Сток Сити» Виктор Йоханссон, форвард «Ливерпуля» Александер Исак находятся в лазарете.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Йожеф Сабо Сергей Ребров Винисиус Тобиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) смена гражданства
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
