Йожеф САБО: «Я не уверен, что эти футболисты нужны Реброву»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о возможной натурализации некоторых игроков донецкого «Шахтера» перед матчами сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

– СМИ сейчас тиражируют информацию, что УАФ хочет натурализовать Педриньо из Шахтера и присматривается к Винисиусу Тобиасу и Педро Энрике. Эти футболисты способны усилить сборную Украины?

– С бразильцами тяжело работать, я это знаю по собственному опыту. Психология и ментальность у них совсем другая. Я не уверен, что они нужны Реброву. Бразильцы не будут отдаваться, рвать и метать за сборную Украины, потому что это не их родина. Я бы их не брал в нашу национальную команду, – признался Сабо.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. В случае победы над сборной Швеции подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

Соперник «сине-желтых» ранее столкнулся с серьезными проблемами – полузащитники английского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль и Деян Кулушевски, голкипер «Сток Сити» Виктор Йоханссон, форвард «Ливерпуля» Александер Исак находятся в лазарете.