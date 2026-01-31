Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эспаньол
30.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Алавес
Испания
31 января 2026, 00:09 | Обновлено 31 января 2026, 00:47
23
0

22-й тур Ла Лиги стартовал с сенсационной победы Алавеса над Эспаньолом

Поединок завершился со счетом 2:1, решающий гол на 71-й минуте забил Лукас Бойе

Getty Images/Global Images Ukraine

30 января состоялся первый матч 22-го тура Ла Лиги 2025/26.

В пятницу Алавес одержал сенсационную выездную победу над Эспаньолом со счетом 2:1 – перед стартом игры каталонцы считались фаворитами встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий и победный гол для гостей на 71-й минуте забил Лукас Бойе.

В таблице чемпионата Испании Эспаньол с 34 очками занимает пятое место, у Алавеса 25 баллов и 10-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 30 января

Эспаньол – Алавес – 1:2

Голы: Роберто Жан Фернандес, 15 – Бланко, 27, Бойе, 71

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 21 17 1 3 57 - 22 31.01.26 22:00 Эльче - Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 52
2 Реал Мадрид 21 16 3 2 45 - 17 01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 51
3 Атлетико Мадрид 21 13 5 3 38 - 17 31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37 - 21 31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона 41
5 Эспаньол 22 10 4 8 26 - 27 09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона 34
6 Бетис 21 8 8 5 34 - 27 01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе 32
7 Сельта 21 8 8 5 29 - 23 01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29 - 29 01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24 - 25 31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес 25
10 Алавес 22 7 4 11 20 - 27 08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо 25
11 Жирона 21 6 7 8 21 - 35 31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид 25
12 Эльче 21 5 9 7 29 - 29 31.01.26 22:00 Эльче - Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано 24
13 Севилья 21 7 3 11 28 - 33 02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья 24
14 Атлетик Бильбао 21 7 3 11 20 - 30 01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22 - 33 01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка 23
16 Райо Вальекано 21 5 7 9 17 - 28 01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано 22
17 Хетафе 21 6 4 11 16 - 27 01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24 - 33 02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка 21
19 Леванте 20 4 5 11 24 - 34 31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11 - 34 31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта 13
Полная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Алавес), асcист Антонио Мартинес.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Бланко (Алавес).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фернандес (Эспаньол).
Алавес Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лукас Бойе Роберто Фернандес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
