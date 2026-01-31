22-й тур Ла Лиги стартовал с сенсационной победы Алавеса над Эспаньолом

30 января состоялся первый матч 22-го тура Ла Лиги 2025/26.

В пятницу Алавес одержал сенсационную выездную победу над Эспаньолом со счетом 2:1 – перед стартом игры каталонцы считались фаворитами встречи.

Решающий и победный гол для гостей на 71-й минуте забил Лукас Бойе.

В таблице чемпионата Испании Эспаньол с 34 очками занимает пятое место, у Алавеса 25 баллов и 10-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 30 января

Эспаньол – Алавес – 1:2

Голы: Роберто Жан Фернандес, 15 – Бланко, 27, Бойе, 71

Таблица Ла Лиги