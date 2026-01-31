22-й тур Ла Лиги стартовал с сенсационной победы Алавеса над Эспаньолом
Поединок завершился со счетом 2:1, решающий гол на 71-й минуте забил Лукас Бойе
30 января состоялся первый матч 22-го тура Ла Лиги 2025/26.
В пятницу Алавес одержал сенсационную выездную победу над Эспаньолом со счетом 2:1 – перед стартом игры каталонцы считались фаворитами встречи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Решающий и победный гол для гостей на 71-й минуте забил Лукас Бойе.
В таблице чемпионата Испании Эспаньол с 34 очками занимает пятое место, у Алавеса 25 баллов и 10-я позиция.
Ла Лига 2025/26. 22-й тур, 30 января
Эспаньол – Алавес – 1:2
Голы: Роберто Жан Фернандес, 15 – Бланко, 27, Бойе, 71
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|21
|17
|1
|3
|57 - 22
|31.01.26 22:00 Эльче - Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна
|52
|2
|Реал Мадрид
|21
|16
|3
|2
|45 - 17
|01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид
|51
|3
|Атлетико Мадрид
|21
|13
|5
|3
|38 - 17
|31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия
|44
|4
|Вильярреал
|20
|13
|2
|5
|37 - 21
|31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона
|41
|5
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26 - 27
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|34
|6
|Бетис
|21
|8
|8
|5
|34 - 27
|01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе
|32
|7
|Сельта
|21
|8
|8
|5
|29 - 23
|01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта
|32
|8
|Реал Сосьедад
|21
|7
|6
|8
|29 - 29
|01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
|27
|9
|Осасуна
|21
|7
|4
|10
|24 - 25
|31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес
|25
|10
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20 - 27
|08.02.26 15:00 Алавес - Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо
|25
|11
|Жирона
|21
|6
|7
|8
|21 - 35
|31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид
|25
|12
|Эльче
|21
|5
|9
|7
|29 - 29
|31.01.26 22:00 Эльче - Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано
|24
|13
|Севилья
|21
|7
|3
|11
|28 - 33
|02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|21
|7
|3
|11
|20 - 30
|01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао
|24
|15
|Валенсия
|21
|5
|8
|8
|22 - 33
|01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка
|23
|16
|Райо Вальекано
|21
|5
|7
|9
|17 - 28
|01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано
|22
|17
|Хетафе
|21
|6
|4
|11
|16 - 27
|01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе
|22
|18
|Мальорка
|21
|5
|6
|10
|24 - 33
|02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка
|21
|19
|Леванте
|20
|4
|5
|11
|24 - 34
|31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
|17
|20
|Реал Овьедо
|21
|2
|7
|12
|11 - 34
|31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта
|13
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец следил за турнирной таблицей
Промоутер помогает боксеру в другом направлении