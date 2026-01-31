ВИДЕО. Как забил Майна: Кельн одолел Вольфсбург в 20-м туре Бундеслиги

30 января Кельн переиграл Вольфсбург в матче 20-го тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Рейн Энерги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный гол на 29-й минуте забил Линтон Майна. Ассист на него отдал Том Краус.

В таблице чемпионата Германии Кельн занимает 10-е место с 23 очками. У Вольфсбурга 12-я позиция и 19 баллов.

Бундеслига 2025/26. 20-й тур, 30 января

Кельн – Вольфсбург – 1:0

Гол: Майна, 29

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Бундеслиги