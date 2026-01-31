Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как забил Майна: Кельн одолел Вольфсбург в 20-м туре Бундеслиги
Чемпионат Германии
Кельн
30.01.2026 21:30 – FT 1 : 0
Вольфсбург
Германия
31 января 2026, 00:20 | Обновлено 31 января 2026, 00:46
20
0

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых

Getty Images/Global Images Ukraine

30 января Кельн переиграл Вольфсбург в матче 20-го тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Рейн Энерги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 29-й минуте забил Линтон Майна. Ассист на него отдал Том Краус.

В таблице чемпионата Германии Кельн занимает 10-е место с 23 очками. У Вольфсбурга 12-я позиция и 19 баллов.

Бундеслига 2025/26. 20-й тур, 30 января

Кельн – Вольфсбург – 1:0

Гол: Майна, 29

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Бундеслиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 19 16 2 1 72 - 16 31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария 50
2 Боруссия Д 19 12 6 1 38 - 17 01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М 42
3 Хоффенхайм 19 12 3 4 40 - 22 31.01.26 16:30 Хоффенхайм - Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм 39
4 РБ Лейпциг 19 11 3 5 37 - 25 31.01.26 16:30 РБ Лейпциг - Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер 36
5 Штутгарт 19 11 3 5 36 - 26 01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм 36
6 Байер 18 10 2 6 35 - 25 31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн 32
7 Фрайбург 19 7 6 6 31 - 32 01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург 27
8 Айнтрахт Ф 19 7 6 6 39 - 42 31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф 27
9 Унион Берлин 19 6 6 7 24 - 30 31.01.26 16:30 Хоффенхайм - Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин 24
10 Кельн 20 6 5 9 29 - 32 08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн 23
11 Боруссия М 19 5 5 9 23 - 32 31.01.26 16:30 Вердер - Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М 20
12 Вольфсбург 20 5 4 11 28 - 42 07.02.26 16:30 Вольфсбург - Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург 19
13 Аугсбург 19 5 4 10 22 - 36 31.01.26 16:30 Аугсбург - Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер 19
14 Гамбург 18 4 6 8 17 - 27 31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург 18
15 Вердер 19 4 6 9 21 - 37 31.01.26 16:30 Вердер - Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер 18
16 Майнц 19 3 6 10 21 - 32 31.01.26 16:30 РБ Лейпциг - Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули 15
17 Санкт-Паули 19 3 5 11 17 - 32 31.01.26 16:30 Аугсбург - Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули 14
18 Хайденхайм 19 3 4 12 17 - 42 01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария 13
Полная таблица

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Линтон Майна (Кельн), асcист Том Краус.
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
22-й тур Ла Лиги стартовал с сенсационной победы Алавеса над Эспаньолом
12 добавленных минут. Ланс одержал победу и обошел ПСЖ в таблице Лиги 1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
