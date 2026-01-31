ВИДЕО. Как забил Майна: Кельн одолел Вольфсбург в 20-м туре Бундеслиги
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых
30 января Кельн переиграл Вольфсбург в матче 20-го тура Бундеслиги 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Рейн Энерги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 29-й минуте забил Линтон Майна. Ассист на него отдал Том Краус.
В таблице чемпионата Германии Кельн занимает 10-е место с 23 очками. У Вольфсбурга 12-я позиция и 19 баллов.
Бундеслига 2025/26. 20-й тур, 30 января
Кельн – Вольфсбург – 1:0
Гол: Майна, 29
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Бундеслиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|19
|16
|2
|1
|72 - 16
|31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 Кельн 1:3 Бавария11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария
|50
|2
|Боруссия Д
|19
|12
|6
|1
|38 - 17
|01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М
|42
|3
|Хоффенхайм
|19
|12
|3
|4
|40 - 22
|31.01.26 16:30 Хоффенхайм - Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|11
|3
|5
|37 - 25
|31.01.26 16:30 РБ Лейпциг - Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер
|36
|5
|Штутгарт
|19
|11
|3
|5
|36 - 26
|01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 Штутгарт 0:0 Хоффенхайм
|36
|6
|Байер
|18
|10
|2
|6
|35 - 25
|31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер10.01.26 Байер 1:4 Штутгарт20.12.25 РБ Лейпциг 1:3 Байер13.12.25 Байер 2:0 Кельн
|32
|7
|Фрайбург
|19
|7
|6
|6
|31 - 32
|01.02.26 16:30 Штутгарт - Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург14.01.26 РБ Лейпциг 2:0 Фрайбург10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Вольфсбург 3:4 Фрайбург
|27
|8
|Айнтрахт Ф
|19
|7
|6
|6
|39 - 42
|31.01.26 16:30 Айнтрахт Ф - Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Штутгарт 3:2 Айнтрахт Ф09.01.26 Айнтрахт Ф 3:3 Боруссия Д20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф
|27
|9
|Унион Берлин
|19
|6
|6
|7
|24 - 30
|31.01.26 16:30 Хоффенхайм - Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц20.12.25 Кельн 0:1 Унион Берлин
|24
|10
|Кельн
|20
|6
|5
|9
|29 - 32
|08.02.26 16:30 Кельн - РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц14.01.26 Кельн 1:3 Бавария10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн
|23
|11
|Боруссия М
|19
|5
|5
|9
|23 - 32
|31.01.26 16:30 Вердер - Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М14.01.26 Хоффенхайм 5:1 Боруссия М11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург19.12.25 Боруссия Д 2:0 Боруссия М
|20
|12
|Вольфсбург
|20
|5
|4
|11
|28 - 42
|07.02.26 16:30 Вольфсбург - Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули11.01.26 Бавария 8:1 Вольфсбург
|19
|13
|Аугсбург
|19
|5
|4
|10
|22 - 36
|31.01.26 16:30 Аугсбург - Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург15.01.26 Аугсбург 1:1 Унион Берлин11.01.26 Боруссия М 4:0 Аугсбург20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер
|19
|14
|Гамбург
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|31.01.26 19:30 Гамбург - Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М10.01.26 Фрайбург 2:1 Гамбург20.12.25 Гамбург 1:1 Айнтрахт Ф13.12.25 Хоффенхайм 4:1 Гамбург
|18
|15
|Вердер
|19
|4
|6
|9
|21 - 37
|31.01.26 16:30 Вердер - Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф13.01.26 Боруссия Д 3:0 Вердер20.12.25 Аугсбург 0:0 Вердер
|18
|16
|Майнц
|19
|3
|6
|10
|21 - 32
|31.01.26 16:30 РБ Лейпциг - Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Унион Берлин 2:2 Майнц21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули
|15
|17
|Санкт-Паули
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|31.01.26 16:30 Аугсбург - Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули14.01.26 Вольфсбург 2:1 Санкт-Паули21.12.25 Майнц 0:0 Санкт-Паули
|14
|18
|Хайденхайм
|19
|3
|4
|12
|17 - 42
|01.02.26 18:30 Боруссия Д - Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм13.01.26 Майнц 2:1 Хайденхайм10.01.26 Хайденхайм 2:2 Кельн21.12.25 Хайденхайм 0:4 Бавария
|13
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец следил за турнирной таблицей
Надеин уверен, что виноват харьковский клуб