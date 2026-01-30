Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Решающий поединок состоится 31 января в 10:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

31 января в финале Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (WTA 5).

Начало встречи запланировано на 10:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Выход в финал австралийского мейджора Арины Соболенко не стал сенсацией, она лидер мирового рейтинга, а также дважды выигрывала этот турнир ранее. белорусская «нейтралка» не проиграла ни одного сета в этом сезоне, она взяла титул в Брисбене, а также всех одолела в двух партиях в Мельбурне.

Здесь она прошла француженку Ракотомонага Ражаона – 6:4, 6:1, китаянку Бай – 6:3, 6:1, Потапову из Австрии – 7:6, 7:6. Далее удалось разобраться с Мбоко из Канады – 6:1, 7:6 и американкой Йович – 6:3, 6:0. В полуфинале Соболенко одолела украинку Элину Свитолину – 6:2, 6:3.

Getty Images/Global Images Ukraine

Елена Рыбакина

От спортсменки из Казахстана тоже ждали высоких результатов, ведь когда она в форме, тогда может вести борьбу за самые престижные титулы. В Мельбурне Рыбакина выглядит сильно, она тоже не отдала ни партии, видно, что спортсменка стала играть лучше на приеме, чего не хватало в прошлом сезоне.

Теннисистка начала свой путь с победы над словенкой Юван – 6:4,6:3, потом прошла Грачову из Франции – 7:5, 6:2, далее разобралась с чешкой Валентовой – 6:2, 6:3. В следующем круге была победа над бельгийкой Мертенс – 6:1, 6:3. Довольно уверенно удалось пройти сильную польку Игу Свентек – 7:5, 6:1. В полуфинале была непростая победа над американкой Джессикой Пегулой – 6:3, 7:6. Рыбакина еще не выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но сыграет уже во второй раз в финале.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Теннисистки играли между собой 14 раз, пока ведет Соболенко 8:6, только в прошлом сезоне спортсменки пересекались четыре раза, здесь счет 2:2. Нельзя не вспомнить тот факт, что спортсменки играли между собой в финале Australian open 2023 года, тогда Рыбакина уступила в трех сетах – 6:4, 3:6, 4:6.

Прогноз

Между собой сыграют соперницы высокого уровня, которые славятся своей мощностью подачи и ударов. Соболенко на бумаге небольшой фаворит, хотя ей придется сыграть против неудобной для себя соперницы.

На кону почетный титул, мотивация запредельная, очень важно обладать собой. Поставлю здесь на тотал больше 21,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
31.01.2026 -
10:30
Елена Рыбакина
Тотал больше 21.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Расписание финальный матчей Australian Open 2026 на 31 января
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
Арина Соболенко Елена Рыбакина Australian Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
