Четвертьфиналист Кубка Украины может подписать восемь новых футболистов

Учасник Первой лиги и Четвертьфиналист Кубка Украины – «Феникс-Мариуполь» – продолжает активную работу перед возобновлением чемпионата Украины.

В понедельник, 26 января, к команде уже присоединились четыре игрока – защитник Александр Черноморец, полузащитники Олег Синица, Андрей Кухарук и Валерий Кучеров.

Теперь «Феникс-Мариуполь» пригласил на просмотр полузащитника Назара Грицака, который в январе покинул «Скалу 1911» и находится в статусе свободного агента.

Кроме того, команда Максима Фещука заинтересована в подписании Ростислава Русина, Назара Балабы и Ивана Ермачкова. Таким образом, сразу восемь игроков могут усилить клуб из второго по силе дивизиона с учетом тех, кто уже официально присоединился к коллективу.

«Феникс-Мариуполь» продолжает борьбу в 1/4 финала Кубка Украины, где 17 марта сыграют против ФК «Чернигов». В чемпионате Первой лиги клуб занимает 14-е место.