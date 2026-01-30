Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
30 января 2026, 18:57
Четвертьфиналист Кубка Украины может подписать восемь новых футболистов

Черноморец, Синица, Кухарук и Кучеров уже присоединились к «Феникс-Маруиполю»

ФК Феникс-Мариуполь

Учасник Первой лиги и Четвертьфиналист Кубка Украины – «Феникс-Мариуполь» – продолжает активную работу перед возобновлением чемпионата Украины.

В понедельник, 26 января, к команде уже присоединились четыре игрока – защитник Александр Черноморец, полузащитники Олег Синица, Андрей Кухарук и Валерий Кучеров.

Теперь «Феникс-Мариуполь» пригласил на просмотр полузащитника Назара Грицака, который в январе покинул «Скалу 1911» и находится в статусе свободного агента.

Кроме того, команда Максима Фещука заинтересована в подписании Ростислава Русина, Назара Балабы и Ивана Ермачкова. Таким образом, сразу восемь игроков могут усилить клуб из второго по силе дивизиона с учетом тех, кто уже официально присоединился к коллективу.

«Феникс-Мариуполь» продолжает борьбу в 1/4 финала Кубка Украины, где 17 марта сыграют против ФК «Чернигов». В чемпионате Первой лиги клуб занимает 14-е место.

