  4. Только 3 команды вышли в 1/8 финала ЛЧ после этапа лиги в 2 сезонах подряд
Лига чемпионов
30 января 2026, 19:30 | Обновлено 30 января 2026, 19:47
512
0

Сравним результаты двух дебютных этапов лиги в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона» — единственные команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов после этапа лиги в двух сезонах подряд.

Сравним количество набранных очков этими клубами в двух этапах лиги ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

  • 21 – Ливерпуль
  • 19 – Барселона
  • 19 – Арсенал

Лига чемпионов 2025/26

  • 24 – Арсенал
  • 18 – Ливерпуль
  • 16 – Барселона

«Арсенал» стал первым клубом в истории этапов лиги ЛЧ, набравшим максимальные 24 очка в одном сезоне (2025/26).

В обоих сезонах для того, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала, командам необходимо было набрать не менее 16 очков.

Лига чемпионов 2024/25

...

  • 16 – Байер
  • 16 – Лилль
  • 16 – Астон Вилла

...

Лига чемпионов 2025/26

...

  • 16 – Барселона
  • 16 – Челси
  • 16 – Спортинг
  • 16 – Манчестер Сити

...

Мадридский «Реал» набрал в двух сезонах одинаковое количество очков (15), чего было недостаточно для выхода в 1/8 финала в обоих случаях.

Для того, чтобы квалифицироваться в раунд плей-офф, в сезоне 2024/25 нужно было набрать не менее 11 очков, в сезоне 2025-26 – 9.

Лига чемпионов 2024/25

...

  • 11 – Манчестер Сити
  • 11 – Спортинг
  • 11 – Брюгге

...

Лига чемпионов 2025/26

...

  • 9 – Буде-Глимт
  • 9 – Бенфика

...

Единственными командами, которые не сумели набрать ни одного очка на этапе лиги в одном сезоне, остаются «Слован» и «Янг Бойз» (оба в сезоне 2024/25).

Арсенал Лондон Барселона Бавария Лига чемпионов статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
