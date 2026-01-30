Только 3 команды вышли в 1/8 финала ЛЧ после этапа лиги в 2 сезонах подряд
Сравним результаты двух дебютных этапов лиги в самом престижном турнире Европы
«Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона» — единственные команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов после этапа лиги в двух сезонах подряд.
Сравним количество набранных очков этими клубами в двух этапах лиги ЛЧ.
Лига чемпионов 2024/25
- 21 – Ливерпуль
- 19 – Барселона
- 19 – Арсенал
Лига чемпионов 2025/26
- 24 – Арсенал
- 18 – Ливерпуль
- 16 – Барселона
«Арсенал» стал первым клубом в истории этапов лиги ЛЧ, набравшим максимальные 24 очка в одном сезоне (2025/26).
В обоих сезонах для того, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала, командам необходимо было набрать не менее 16 очков.
Лига чемпионов 2024/25
...
- 16 – Байер
- 16 – Лилль
- 16 – Астон Вилла
...
Лига чемпионов 2025/26
...
- 16 – Барселона
- 16 – Челси
- 16 – Спортинг
- 16 – Манчестер Сити
...
Мадридский «Реал» набрал в двух сезонах одинаковое количество очков (15), чего было недостаточно для выхода в 1/8 финала в обоих случаях.
Для того, чтобы квалифицироваться в раунд плей-офф, в сезоне 2024/25 нужно было набрать не менее 11 очков, в сезоне 2025-26 – 9.
Лига чемпионов 2024/25
...
- 11 – Манчестер Сити
- 11 – Спортинг
- 11 – Брюгге
...
Лига чемпионов 2025/26
...
- 9 – Буде-Глимт
- 9 – Бенфика
...
Единственными командами, которые не сумели набрать ни одного очка на этапе лиги в одном сезоне, остаются «Слован» и «Янг Бойз» (оба в сезоне 2024/25).
