Только 3 команды вышли в 1/8 финала ЛЧ после этапа лиги в 2 сезонах подряд

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона» — единственные команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов после этапа лиги в двух сезонах подряд.

Сравним количество набранных очков этими клубами в двух этапах лиги ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

21 – Ливерпуль

19 – Барселона

19 – Арсенал

Лига чемпионов 2025/26

24 – Арсенал

18 – Ливерпуль

16 – Барселона

«Арсенал» стал первым клубом в истории этапов лиги ЛЧ, набравшим максимальные 24 очка в одном сезоне (2025/26).

В обоих сезонах для того, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала, командам необходимо было набрать не менее 16 очков.

Лига чемпионов 2024/25

...

16 – Байер

16 – Лилль

16 – Астон Вилла

...

Лига чемпионов 2025/26

...

16 – Барселона

16 – Челси

16 – Спортинг

16 – Манчестер Сити

...

Мадридский «Реал» набрал в двух сезонах одинаковое количество очков (15), чего было недостаточно для выхода в 1/8 финала в обоих случаях.

Для того, чтобы квалифицироваться в раунд плей-офф, в сезоне 2024/25 нужно было набрать не менее 11 очков, в сезоне 2025-26 – 9.

Лига чемпионов 2024/25

...

11 – Манчестер Сити

11 – Спортинг

11 – Брюгге

...

Лига чемпионов 2025/26

...

9 – Буде-Глимт

9 – Бенфика

...

Единственными командами, которые не сумели набрать ни одного очка на этапе лиги в одном сезоне, остаются «Слован» и «Янг Бойз» (оба в сезоне 2024/25).