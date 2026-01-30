ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с итальянским клубом

Итальянский вингер Лоренцо Инсинье вернулся в «Пескару». Об этом сообщает пресс-служба клуба Серии B.

Срок соглашения между 34-летним футболистом и представителем второго по силе итальянского дивизиона рассчитан до конца сезона 2025/26.

Лоренцо Инсинье полгода провел в статусе свободного агента, до этого защищал цвета «Торонто», выступающего в MLS. За прошлый сезон вингер провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя ассистами.

Инсинье провел один сезон в аренде в «Пескаре».