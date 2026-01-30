ОФИЦИАЛЬНО. Инсинье подписал контракт с итальянским клубом
Вингер вернулся на родину и подписал контракт с «Пескарой»
Итальянский вингер Лоренцо Инсинье вернулся в «Пескару». Об этом сообщает пресс-служба клуба Серии B.
Срок соглашения между 34-летним футболистом и представителем второго по силе итальянского дивизиона рассчитан до конца сезона 2025/26.
Лоренцо Инсинье полгода провел в статусе свободного агента, до этого защищал цвета «Торонто», выступающего в MLS. За прошлый сезон вингер провел 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и двумя ассистами.
Инсинье провел один сезон в аренде в «Пескаре».
HE’S BACK! ✍️⚪️🔵— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) January 30, 2026
Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne 🔥 #LorenzoIsBack pic.twitter.com/hnuQ0l587G
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе будут ждать, пока он адаптируется
Украинец расхвалил голкипера королевского клуба