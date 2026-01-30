30 января на RCDE Арена пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда в последние годы регулярно вылетала в Сегунду. Там ее и возглавил перед позапрошлым сезоном Маноло Гонсалес. И постепенно начал выполнять одну задачу за другой. Для начала было обеспечено возвращение в Ла Лигу - с ходу, пусть и через плей-офф. Потом уже там вышло набрать 42 очка, чего хватило для того, чтобы быть среди победителей очень непростой борьбы за место и на этот сезон.

В 2025/2026 каталонцы начинали, явно замахиваясь на звание главного открытия этого чемпионата Испании - уверенно держались в зоне еврокубков. Но после зимних каникул никак не получается снова показать свой лучший футбол. В Ла Лиге в январе единственное очко взяли на поле аутсайдера, Леванте, проиграв не только Барселоне, но и Жироне с Валенсией. Впрочем, даже после этого удается держаться на высоком пятом месте.

Алавес

Клуб сумел добиться того, что не выходило у его нынешнего амбициозного соперника: стать пусть и не середняком Примеры, но тем, кто из года в год набирает там стабильно достаточно очков, чтобы без особенной нервотрепки заканчивать над зоной вылета. Кстати, весной он соседствовал в итоговой таблице с Эспаньолом: те же 42 очка, но на ступеньку ниже - финишировал пятнадцатым.

В новой темпораде пока что ситуация остается для команды из Витории контролируемой. Более того, в этом месяце она сумела и в кубке продвинуться дальше, выбив Райо Вальекано, и, в прошлом туре, наконец-то выиграли и в Примере, где за пять предыдущих туров набирали только одно очко. А тут победили Бетис со счетом 2:1!

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба очных поединка выиграл Эспаньол. Но в ноябре уже он уступил Алавесу на выезде со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары хозяев. Но пока что лучше выбрать более нейтральный вариант со ставкой на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).