Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
30.01.2026 22:00 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 января 2026, 12:42 | Обновлено 30 января 2026, 12:43
58
0

Эспаньол – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 января в 21:45 по Киеву

30 января 2026, 12:42 | Обновлено 30 января 2026, 12:43
58
0
Эспаньол – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января на RCDE Арена пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда в последние годы регулярно вылетала в Сегунду. Там ее и возглавил перед позапрошлым сезоном Маноло Гонсалес. И постепенно начал выполнять одну задачу за другой. Для начала было обеспечено возвращение в Ла Лигу - с ходу, пусть и через плей-офф. Потом уже там вышло набрать 42 очка, чего хватило для того, чтобы быть среди победителей очень непростой борьбы за место и на этот сезон.

В 2025/2026 каталонцы начинали, явно замахиваясь на звание главного открытия этого чемпионата Испании - уверенно держались в зоне еврокубков. Но после зимних каникул никак не получается снова показать свой лучший футбол. В Ла Лиге в январе единственное очко взяли на поле аутсайдера, Леванте, проиграв не только Барселоне, но и Жироне с Валенсией. Впрочем, даже после этого удается держаться на высоком пятом месте.

Алавес

Клуб сумел добиться того, что не выходило у его нынешнего амбициозного соперника: стать пусть и не середняком Примеры, но тем, кто из года в год набирает там стабильно достаточно очков, чтобы без особенной нервотрепки заканчивать над зоной вылета. Кстати, весной он соседствовал в итоговой таблице с Эспаньолом: те же 42 очка, но на ступеньку ниже - финишировал пятнадцатым.

В новой темпораде пока что ситуация остается для команды из Витории контролируемой. Более того, в этом месяце она сумела и в кубке продвинуться дальше, выбив Райо Вальекано, и, в прошлом туре, наконец-то выиграли и в Примере, где за пять предыдущих туров набирали только одно очко. А тут победили Бетис со счетом 2:1!

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба очных поединка выиграл Эспаньол. Но в ноябре уже он уступил Алавесу на выезде со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары хозяев. Но пока что лучше выбрать более нейтральный вариант со ставкой на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
30 января 2026 -
22:00
Алавес
Тотал больше 2.0 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Лацио – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аль-Холуд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Эспаньол Алавес Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
Футбол | 30 января 2026, 08:31 8
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»
САБО: «Просто фантастика! Он входит в тройку лучших вратарей мира»

Известный тренер впечатлен игрой Трубина

ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании
Футбол | 30 января 2026, 11:07 1
ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании
ФОТО. Полесье показало неожиданных гостей на сборах в Испании

Попугаи наблюдали за тренировкой «волков» в Испании

Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ
Биатлон | 29.01.2026, 13:07
Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ
Норвежский биатлонист досрочно завершил сезон. Он не отобрался на ОИ
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Футбол | 29.01.2026, 12:19
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 6
Футзал
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 50
Теннис
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 3
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем