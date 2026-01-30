Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Кауно Жальгирис» - 0:0

Предупреждения: Толордава, 30 – Караваев, 30

«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26).

«Динамо» (2 половина): Игнатенко – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко.

Запасные: Суркис, Манько, Коробов, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Михайленко, Осипенко, Яцик, Пихаленок, Герреро, Пономаренко.

«Кауно Жальгирис»: Микелионис – Эдокполор, Эрнандес, Толордава (Лекиатас, 34), Муташи – Карасима, Сигредас – Урега, Беншаиб, Рибейру – Бурба.

Запасные: Алиуконис, Бурдзилаускас, Павлович, Черныш, Кайоде, Икауниекс, Поциус, Тунц.

Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).

В пятницу, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и литовский «Кауно Жальгирис». Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Belek Sport Center», начало в 12:00.

Третий контрольный поединок команды Игоря Костюка против соперника из Литвы в формате четырех таймов по 25 минут. «Кауно Жальгирис» выиграл последний розыгрыш своего чемпионата.

