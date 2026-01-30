Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Кауно Жальгирис. Текстовая трансляция. LIVE
Товарищеские матчи
Динамо Киев
30.01.2026 12:00 - : -
Каунo Жальгирис
30 января 2026, 12:04 | Обновлено 30 января 2026, 13:21
1591
2

Динамо – Кауно Жальгирис. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Динамо – Кауно Жальгирис. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Кауно Жальгирис» - 0:0

Предупреждения: Толордава, 30 – Караваев, 30

«Динамо» (1 половина): Игнатенко – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Бражко, Шапаренко – Диалло, Буяльский, Волошин – Герич (Бленуце, 26).

«Динамо» (2 половина): Игнатенко – Вивчаренко, Тиаре, Попов, Коробов – Михайленко – Герреро, Пихаленок, Яцик, Шола – Пономаренко.

Запасные: Суркис, Манько, Коробов, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Михайленко, Осипенко, Яцик, Пихаленок, Герреро, Пономаренко.

«Кауно Жальгирис»: Микелионис – Эдокполор, Эрнандес, Толордава (Лекиатас, 34), Муташи – Карасима, Сигредас – Урега, Беншаиб, Рибейру – Бурба.

Запасные: Алиуконис, Бурдзилаускас, Павлович, Черныш, Кайоде, Икауниекс, Поциус, Тунц.

Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).

В пятницу, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и литовский «Кауно Жальгирис». Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Belek Sport Center», начало в 12:00.

Третий контрольный поединок команды Игоря Костюка против соперника из Литвы в формате четырех таймов по 25 минут. «Кауно Жальгирис» выиграл последний розыгрыш своего чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кауно Жальгирис», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
30 января 2026 -
12:00
Каунo Жальгирис
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кауно Жальгирис контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
DK2025
Мда...Пихаленок наголову выше и Шапы и Буи. Вся старая полузащита никакая. Про Биловара я лучше промолчу. А Бленуце вообще нельзя даже на 5 минут выпускать. Надеюсь, при выходе дальше Пономаренко, Яцика, Пихаленка, Захарченко и пр. игра приобретет осмысленный и атакующий характер.
Singularis
Кауно из 2004 года, а значит не тот Жальгирис (Каунас).
