ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд
Николай Кухаревич феерит на сборах «Слована»
29 января украинский форвард – Микола Кухаревич – отметился голом во втором подряд товарищеском матче «Слована».
После забитого мяча в ворота болгарского клуба «ЦСКА» София (1:2) от точного удара Кухаревича пострадала команда «Канвон» из Южной Кореи.
Украинец на 12-й минуте матча выиграл борьбу на втором этаже и удачно замкнул навес в штрафной площади соперника.
Гол Кухаревича головой не стал решающим в поединке, так как «Слован» потерял преимущество и сыграл вничью (2:2).
Также участником матча стал еще один украинец – Данило Игнатенко, который вышел во втором тайме и получил желтую карточку.
Товарищеский матч, 29 января
«Канвон» – «Слован» Братислава – 2:2
Голы: Ким Де-вон, 8; Кан Чжун Хьок, 56 – Кухаревич, 12; Гайдош, 33
Видео голов и обзор матча:
Товарищеский матч, 26 января
«ЦСКА» София – «Слован» Братислава – 2:1
Голы: Собреро, 21, Берна, 39 – Кухаревич, 16
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жозе ведет переговоры с бывшим клубом
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных