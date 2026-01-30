Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд
Другие новости
30 января 2026, 13:07 | Обновлено 30 января 2026, 13:20
184
0

ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд

Николай Кухаревич феерит на сборах «Слована»

30 января 2026, 13:07 | Обновлено 30 января 2026, 13:20
184
0
ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд
ФК Слован. Николай Кухаревич

29 января украинский форвард – Микола Кухаревич – отметился голом во втором подряд товарищеском матче «Слована».

После забитого мяча в ворота болгарского клуба «ЦСКА» София (1:2) от точного удара Кухаревича пострадала команда «Канвон» из Южной Кореи.

Украинец на 12-й минуте матча выиграл борьбу на втором этаже и удачно замкнул навес в штрафной площади соперника.

Гол Кухаревича головой не стал решающим в поединке, так как «Слован» потерял преимущество и сыграл вничью (2:2).

Также участником матча стал еще один украинец – Данило Игнатенко, который вышел во втором тайме и получил желтую карточку.

Товарищеский матч, 29 января

«Канвон» – «Слован» Братислава 2:2

Голы: Ким Де-вон, 8; Кан Чжун Хьок, 56 – Кухаревич, 12; Гайдош, 33

Видео голов и обзор матча:

Товарищеский матч, 26 января

«ЦСКА» София – «Слован» Братислава – 2:1

Голы: Собреро, 21, Берна, 39 – Кухаревич, 16

Видео голов и обзор матча:

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия отменила спарринг на сборах с Дукаджини
Эпицентр – Ферст Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи, 29 января. Спарринги Зари, Карпат, Металлиста 1925
Николай Кухаревич Слован Братислава товарищеские матчи видео голов и обзор Канвон Даниил Игнатенко учебно-тренировочные сборы ЦСКА София
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Футбол | 30 января 2026, 03:17 1
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры

Жозе ведет переговоры с бывшим клубом

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30 января 2026, 06:23 0
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29.01.2026, 18:59
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
После гола Трубина Вирт вспомнил мяч, в котором Шахтер пережил трагедию
Футбол | 30.01.2026, 11:18
После гола Трубина Вирт вспомнил мяч, в котором Шахтер пережил трагедию
После гола Трубина Вирт вспомнил мяч, в котором Шахтер пережил трагедию
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Футбол | 30.01.2026, 07:42
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Жозе Моуринью уверен, что вратарю сборной Украины повезло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 20
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем