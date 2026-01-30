ВИДЕО. Украинский легионер забил во втором товарищеском матче подряд

29 января украинский форвард – Микола Кухаревич – отметился голом во втором подряд товарищеском матче «Слована».

После забитого мяча в ворота болгарского клуба «ЦСКА» София (1:2) от точного удара Кухаревича пострадала команда «Канвон» из Южной Кореи.

Украинец на 12-й минуте матча выиграл борьбу на втором этаже и удачно замкнул навес в штрафной площади соперника.

Гол Кухаревича головой не стал решающим в поединке, так как «Слован» потерял преимущество и сыграл вничью (2:2).

Также участником матча стал еще один украинец – Данило Игнатенко, который вышел во втором тайме и получил желтую карточку.

Товарищеский матч, 29 января

«Канвон» – «Слован» Братислава – 2:2

Голы: Ким Де-вон, 8; Кан Чжун Хьок, 56 – Кухаревич, 12; Гайдош, 33

Видео голов и обзор матча:

Товарищеский матч, 26 января

«ЦСКА» София – «Слован» Братислава – 2:1

Голы: Собреро, 21, Берна, 39 – Кухаревич, 16

Видео голов и обзор матча: