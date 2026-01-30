Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити
Англия
30 января 2026, 14:49 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити

Бобб перешел в Фулхэм

30 января 2026, 14:49 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити
ФК Фулхэм

Клуб АПЛ Фулхэм сообщил о переходе атакующего хавбека Манчестер Сити Оскара Бобба. Норвежский игрок подписал контракт на 5,5 лет.

Сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов. Кроме того, у манчестерского клуба есть опция обратного выкупа и 20% от следующей продажи Бобба.

22-летний Бобб в нынешнем сезоне провел 15 матчей и просил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить в другую команду в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.

По теме:
Зинченко прилетел в Амстердам для медицинского осмотра в Аяксе
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе хавбека. Выиграл 15 трофеев
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Фулхэм трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ Оскар Бобб Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Футбол | 30 января 2026, 09:46 3
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса
Металлист 1925 выступил с заявлением после слов президента Вереса

Харьковский клуб готов доиграть матч в Ровно

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Футбол | 29 января 2026, 18:59 2
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 17:27
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Футбол | 30.01.2026, 11:54
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
Источник: главный аутсайдер УПЛ подпишет двух опытных украинцев
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Футбол | 29.01.2026, 13:58
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 15
Биатлон
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем