Англия30 января 2026, 14:49 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити
Бобб перешел в Фулхэм
30 января 2026, 14:49 | Обновлено 30 января 2026, 14:50
160
0
Клуб АПЛ Фулхэм сообщил о переходе атакующего хавбека Манчестер Сити Оскара Бобба. Норвежский игрок подписал контракт на 5,5 лет.
Сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов. Кроме того, у манчестерского клуба есть опция обратного выкупа и 20% от следующей продажи Бобба.
22-летний Бобб в нынешнем сезоне провел 15 матчей и просил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить в другую команду в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.
Welcome to London’s Original, Oscar Bobb! 🇳🇴— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 30, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2026, 09:46 3
Харьковский клуб готов доиграть матч в Ровно
Футбол | 29 января 2026, 18:59 2
Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе
Теннис | 29.01.2026, 17:27
Футбол | 30.01.2026, 11:54
Футбол | 29.01.2026, 13:58
Комментарии 0
Популярные новости
28.01.2026, 08:45 10
28.01.2026, 16:57 15
29.01.2026, 00:05 51
29.01.2026, 06:47 9
29.01.2026, 12:01 78
29.01.2026, 07:45 5
29.01.2026, 09:37