ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал перспективного игрока Ман Сити

Клуб АПЛ Фулхэм сообщил о переходе атакующего хавбека Манчестер Сити Оскара Бобба. Норвежский игрок подписал контракт на 5,5 лет.

Сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов. Кроме того, у манчестерского клуба есть опция обратного выкупа и 20% от следующей продажи Бобба.

22-летний Бобб в нынешнем сезоне провел 15 матчей и просил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить в другую команду в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.