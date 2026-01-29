ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 против мадридского «Реала».

Поединок в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2. Решающая точка в матче была поставлена уже в компенсированное время второго тайма. На 90+8-й минуте «орлы» заработали штрафной удар, после подачи с правого фланга в исполнении Фредрика Эурснеса Трубин подключился к атаке и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот гол стал не только зрелищным, но и чрезвычайно важным, ведь именно он гарантировал «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После забитого мяча украинца наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо не сдерживал эмоций!