Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:25 | Обновлено 29 января 2026, 00:40
2549
3

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал героем матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 против мадридского «Реала».

Поединок в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 4:2. Решающая точка в матче была поставлена уже в компенсированное время второго тайма. На 90+8-й минуте «орлы» заработали штрафной удар, после подачи с правого фланга в исполнении Фредрика Эурснеса Трубин подключился к атаке и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот гол стал не только зрелищным, но и чрезвычайно важным, ведь именно он гарантировал «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После забитого мяча украинца наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо не сдерживал эмоций!

По теме:
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала
Бенфика Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
u6464u
навіть в Жозе емоції неймовірні, це в того що в футболі бачив все , бомбезна розвязка, браво, радий що до цього причетні наші українці, Толік кращий.
+4
roman75zpr
Моуриньо Толе поляну должен! Это как минимум 
+4
Maks23
Какой Реал вывел....
+1
