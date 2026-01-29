Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 00:55 | Обновлено 29 января 2026, 00:58
Анатолий забил Реалу и вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов

ФК Шахтер. Дарио Срна

В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

На забитый мяч украинца отреагировал спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна:

«Трубин! Это пизд*ц! Трубин бл*ть забил!»

Стоит отметить, что до перехода в «Бенфику» Анатолий Трубин играл именно за донецкий «Шахтер».

В видео присутствует нецензурная лексика

Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
