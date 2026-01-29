Украина. Премьер лига29 января 2026, 00:55 | Обновлено 29 января 2026, 00:58
2277
0
ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина.
Анатолий забил Реалу и вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов
29 января 2026, 00:55 | Обновлено 29 января 2026, 00:58
2277
0
В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
На забитый мяч украинца отреагировал спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна:
«Трубин! Это пизд*ц! Трубин бл*ть забил!»
Стоит отметить, что до перехода в «Бенфику» Анатолий Трубин играл именно за донецкий «Шахтер».
В видео присутствует нецензурная лексика
ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 28 января 2026, 22:11 5
Команда Александра Косенко сыграет в плей-офф чемпионата Европы
Футбол | 28 января 2026, 09:54 18
Лунин хочет покинуть «Реал»
Футбол | 29.01.2026, 01:04
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Футзал | 28.01.2026, 18:30
Комментарии 0
Популярные новости
27.01.2026, 08:42 6
28.01.2026, 08:45 3
27.01.2026, 11:05 116
27.01.2026, 07:40 15
27.01.2026, 08:29 67
28.01.2026, 16:57 14
28.01.2026, 00:01
Теннис