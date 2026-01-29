В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

На забитый мяч украинца отреагировал спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна:

«Трубин! Это пизд*ц! Трубин бл*ть забил!»

Стоит отметить, что до перехода в «Бенфику» Анатолий Трубин играл именно за донецкий «Шахтер».

В видео присутствует нецензурная лексика

ВИДЕО 18+. Срна не подбирая слов отреагировал на гол Трубина