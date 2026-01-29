Левандовски повторил рекорд Месси в ЛЧ во время камбека Барселоны

Уступив в первом тайме «Копенгагену», «Барселона» сумела переломить ход игры и завершить поединок с уверенным результатом 4:1. Это позволило команде пробиться в число восьми сильнейших коллективов общего этапа Лиги чемпионов.

Польский форвард сине–гранатовых Роберт Левандовски отличился забитым мячом в этой встрече. Таким образом, Левандовски поражал ворота уже 40 различных оппонентов в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться с рекордным показателем Лионеля Месси.

Третью строчку в данном рейтинге занимает Криштиану Роналду, на счету которого значатся голы в ворота 38 команд в рамках ЛЧ.