Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски повторил рекорд Месси в ЛЧ во время камбека Барселоны
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:47 | Обновлено 29 января 2026, 01:48
Левандовски повторил рекорд Месси в ЛЧ во время камбека Барселоны

Роберт поражал ворота 40 разных оппонентов в Лиге чемпионов

Левандовски повторил рекорд Месси в ЛЧ во время камбека Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Уступив в первом тайме «Копенгагену», «Барселона» сумела переломить ход игры и завершить поединок с уверенным результатом 4:1. Это позволило команде пробиться в число восьми сильнейших коллективов общего этапа Лиги чемпионов.

Польский форвард сине–гранатовых Роберт Левандовски отличился забитым мячом в этой встрече. Таким образом, Левандовски поражал ворота уже 40 различных оппонентов в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться с рекордным показателем Лионеля Месси.

Третью строчку в данном рейтинге занимает Криштиану Роналду, на счету которого значатся голы в ворота 38 команд в рамках ЛЧ.

Роберт Левандовски Барселона Лига чемпионов Копенгаген Лионель Месси Криштиану Роналду
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
