Левандовски повторил рекорд Месси в ЛЧ во время камбека Барселоны
Роберт поражал ворота 40 разных оппонентов в Лиге чемпионов
Уступив в первом тайме «Копенгагену», «Барселона» сумела переломить ход игры и завершить поединок с уверенным результатом 4:1. Это позволило команде пробиться в число восьми сильнейших коллективов общего этапа Лиги чемпионов.
Польский форвард сине–гранатовых Роберт Левандовски отличился забитым мячом в этой встрече. Таким образом, Левандовски поражал ворота уже 40 различных оппонентов в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться с рекордным показателем Лионеля Месси.
Третью строчку в данном рейтинге занимает Криштиану Роналду, на счету которого значатся голы в ворота 38 команд в рамках ЛЧ.
FCB 1-1 CPH (55') - ‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026
Robert Lewandowski le ha marcado a 40 rivales diferentes en la Champions League e iguala a Lionel Messi
Marcaron ante más rivales diferentes en la #UCL:
40 Messi
40 LEWANDOWSKI
38 Cristiano pic.twitter.com/ebJg0ONwKi
