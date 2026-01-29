Арбелоа признал провал Реала: «Мы столкнулись сразу с несколькими проблемам

Рулевой мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о неудаче своей команды в поединке 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Бенфики» (2:4).

«Мы не можем испытывать удовлетворение. Было четкое понимание того, что нас ждет, однако сегодня оппонент выглядел убедительнее. Невозможно свести все к единственному фактору – мы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Команда предстала не в том облике, на который мы рассчитывали. Нам предстоит серьезная работа во многих направлениях», – цитирует слова Арбелоа издание AS.

Напомним, что благодаря успеху с разницей в два мяча лиссабонскому клубу удалось пробиться в стыковые матчи плей-офф главного еврокубкового турнира. В то же время «Реал» вследствие этого проигрыша лишился позиции в первой восьмерке и не сумел гарантировать себе прямой выход в 1/8 финала соревнования.