Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа признал провал Реала: «Мы столкнулись сразу с несколькими проблемам
Лига чемпионов
29 января 2026, 03:13 | Обновлено 29 января 2026, 03:14
177
0

Арбелоа признал провал Реала: «Мы столкнулись сразу с несколькими проблемам

Бенфика выбила мадридцев из восьмерки сильнейших

29 января 2026, 03:13 | Обновлено 29 января 2026, 03:14
177
0
Арбелоа признал провал Реала: «Мы столкнулись сразу с несколькими проблемам
Getty Images/Global Images Ukraine

Рулевой мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о неудаче своей команды в поединке 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Бенфики» (2:4).

«Мы не можем испытывать удовлетворение. Было четкое понимание того, что нас ждет, однако сегодня оппонент выглядел убедительнее. Невозможно свести все к единственному фактору – мы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Команда предстала не в том облике, на который мы рассчитывали. Нам предстоит серьезная работа во многих направлениях», – цитирует слова Арбелоа издание AS.

Напомним, что благодаря успеху с разницей в два мяча лиссабонскому клубу удалось пробиться в стыковые матчи плей-офф главного еврокубкового турнира. В то же время «Реал» вследствие этого проигрыша лишился позиции в первой восьмерке и не сумел гарантировать себе прямой выход в 1/8 финала соревнования.

По теме:
ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Салах превзошел Ибрагимовича и дотянулся до Ди Стефано
ФОТО. SMM-щик Бенфики сошел с ума после гола Трубина
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Бенфика Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28 января 2026, 16:57 14
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026

Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 47
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Футбол | 28.01.2026, 23:59
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Шок в Мадриде. Буде-Глимт обыграл Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28.01.2026, 09:54
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.01.2026, 00:59
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем