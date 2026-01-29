Нападающий Аль-Ахли с хет-триком обходит Роналду в гонке бомбардиров

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
29 января 2026, 03:41 | Обновлено 29 января 2026, 03:42
Тоуни становится новым лидером Саудовской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний форвард «Аль-Ахли» Айвен Тоуни оформил хет-трик в поединке 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (4:0). Также на счету нападающего одна результативная передача.

Благодаря этому успеху англичанин опередил Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Хулиана Киньонеса («Аль-Кадисия») в списке лучших снайперов лиги. В активе Тоуни теперь 18 забитых мячей, тогда как у Роналду и Киньонеса осталось по 16 результативных ударов.

Важно подчеркнуть, что коллективы Роналду и Киньонеса свои встречи в рамках текущего тура еще не проводили.

Айвен Тоуни Криштиану Роналду Аль-Ахли Джидда Хулиан Киньонес Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Комментарии 0
