Нападающий Аль-Ахли с хет-триком обходит Роналду в гонке бомбардиров
Тоуни становится новым лидером Саудовской лиги
29-летний форвард «Аль-Ахли» Айвен Тоуни оформил хет-трик в поединке 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (4:0). Также на счету нападающего одна результативная передача.
Благодаря этому успеху англичанин опередил Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Хулиана Киньонеса («Аль-Кадисия») в списке лучших снайперов лиги. В активе Тоуни теперь 18 забитых мячей, тогда как у Роналду и Киньонеса осталось по 16 результативных ударов.
Важно подчеркнуть, что коллективы Роналду и Киньонеса свои встречи в рамках текущего тура еще не проводили.
