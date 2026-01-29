Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:08 | Обновлено 29 января 2026, 00:24
3034
3

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Коллаж Sport.ua

28 января состоялся последний тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Одновременно, в 22:00 по Киеву, состоялись все 18 матчей заключительного тура.

Первое место занял лондонский Арсенал со 100-процентным результатом. Канониры набрали 24 очка из 24 возможных

Португальская Бенфика под руководством Жозе Моуриньо, с решающим голом украинского голкипера Анатолия Трубина на 90+8 минуте обыграла мадридский Реал (4:2), и с 9 очками вскочила в плей-офф с 24-го места.

Реал из-за поражения не сумел попасть напрямую в 1/8 финала и сыграет дополнительную стадию, как и Интер, ПСЖ, Ювентус и Атлетико.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:

  • Арсенал (24 очка)
  • Бавария (21)
  • Ливерпуль (18)
  • Тоттенхэм (17)
  • Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити (по 16)

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:

  • Реал Мадрид, Интер (15)
  • ПСЖ, Ньюкасл (по 14)
  • Ювентус, Атлетико, Аталанта (по 13)
  • Байер (12)
  • Боруссия Д, Олимпиакос (по 11)
  • Брюгге, Галатасарай, Монако, Карабах (по 10)
  • Буде-Глимт, Бенфика (по 9)

На групповой стадии выступали украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах). Все они вышли в плей-офф.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

8-й тур. 28 января 2026

Результаты матчей

  • 22:00 Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2
  • 22:00 Арсенал (Англия) – Кайрат (Казахстан) – 3:2
  • 22:00 Атлетик (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3
  • 22:00 Атлетико (Испания) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2
  • 22:00 Аякс (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:2
  • 22:00 Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0
  • 22:00 Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1
  • 22:00 Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) – 4:2
  • 22:00 Боруссия Д (Германия) – Интер (Италия) – 0:2
  • 22:00 Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0
  • 22:00 Ливерпуль (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 6:0
  • 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:0
  • 22:00 Монако (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:0
  • 22:00 Наполи (Италия) – Челси (Англия) – 2:3
  • 22:00 Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия) – 4:1
  • 22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бавария (Германия) – 1:2
  • 22:00 ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1
  • 22:00 Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 1:0

Турнирная таблица

Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
roman75zpr
Марсель даже немного жалко... У них сегодня траур
Ответить
+1
Singularis
5 англичан в топ-8!!!  Ньюкасл чуть не вместился)
Ответить
0
Dynamo1927
У норвежцев и португальцев праздник! Опозорили Испанию! 
Ответить
0
