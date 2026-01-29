Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных
28 января состоялся последний тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Одновременно, в 22:00 по Киеву, состоялись все 18 матчей заключительного тура.
Первое место занял лондонский Арсенал со 100-процентным результатом. Канониры набрали 24 очка из 24 возможных
Португальская Бенфика под руководством Жозе Моуриньо, с решающим голом украинского голкипера Анатолия Трубина на 90+8 минуте обыграла мадридский Реал (4:2), и с 9 очками вскочила в плей-офф с 24-го места.
Реал из-за поражения не сумел попасть напрямую в 1/8 финала и сыграет дополнительную стадию, как и Интер, ПСЖ, Ювентус и Атлетико.
В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:
- Арсенал (24 очка)
- Бавария (21)
- Ливерпуль (18)
- Тоттенхэм (17)
- Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити (по 16)
В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:
- Реал Мадрид, Интер (15)
- ПСЖ, Ньюкасл (по 14)
- Ювентус, Атлетико, Аталанта (по 13)
- Байер (12)
- Боруссия Д, Олимпиакос (по 11)
- Брюгге, Галатасарай, Монако, Карабах (по 10)
- Буде-Глимт, Бенфика (по 9)
На групповой стадии выступали украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах). Все они вышли в плей-офф.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
8-й тур. 28 января 2026
Результаты матчей
- 22:00 Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2
- 22:00 Арсенал (Англия) – Кайрат (Казахстан) – 3:2
- 22:00 Атлетик (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3
- 22:00 Атлетико (Испания) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2
- 22:00 Аякс (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:2
- 22:00 Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0
- 22:00 Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1
- 22:00 Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) – 4:2
- 22:00 Боруссия Д (Германия) – Интер (Италия) – 0:2
- 22:00 Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0
- 22:00 Ливерпуль (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 6:0
- 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:0
- 22:00 Монако (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:0
- 22:00 Наполи (Италия) – Челси (Англия) – 2:3
- 22:00 Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия) – 4:1
- 22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бавария (Германия) – 1:2
- 22:00 ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1
- 22:00 Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 1:0
Турнирная таблица
