Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

28 января состоялся последний тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Одновременно, в 22:00 по Киеву, состоялись все 18 матчей заключительного тура.

Первое место занял лондонский Арсенал со 100-процентным результатом. Канониры набрали 24 очка из 24 возможных

Португальская Бенфика под руководством Жозе Моуриньо, с решающим голом украинского голкипера Анатолия Трубина на 90+8 минуте обыграла мадридский Реал (4:2), и с 9 очками вскочила в плей-офф с 24-го места.

Реал из-за поражения не сумел попасть напрямую в 1/8 финала и сыграет дополнительную стадию, как и Интер, ПСЖ, Ювентус и Атлетико.

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли 8 команд:

Арсенал (24 очка)

Бавария (21)

Ливерпуль (18)

Тоттенхэм (17)

Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити (по 16)

В 1/16 финала ЛЧ сыграют команды, занявшие с 9-го по 24-е место:

Реал Мадрид, Интер (15)

ПСЖ, Ньюкасл (по 14)

Ювентус, Атлетико, Аталанта (по 13)

Байер (12)

Боруссия Д, Олимпиакос (по 11)

Брюгге, Галатасарай, Монако, Карабах (по 10)

Буде-Глимт, Бенфика (по 9)

На групповой стадии выступали украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах). Все они вышли в плей-офф.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

8-й тур. 28 января 2026

Результаты матчей

22:00 Айнтрахт (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2

22:00 Арсенал (Англия) – Кайрат (Казахстан) – 3:2

22:00 Атлетик (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:3

22:00 Атлетико (Испания) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2

22:00 Аякс (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 1:2

22:00 Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0

22:00 Барселона (Испания) – Копенгаген (Дания) – 4:1

22:00 Бенфика (Португалия) – Реал (Испания) – 4:2

22:00 Боруссия Д (Германия) – Интер (Италия) – 0:2

22:00 Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0

22:00 Ливерпуль (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 6:0

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:0

22:00 Монако (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:0

22:00 Наполи (Италия) – Челси (Англия) – 2:3

22:00 Пафос (Кипр) – Славия Прага (Чехия) – 4:1

22:00 ПСВ (Нидерланды) – Бавария (Германия) – 1:2

22:00 ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1

22:00 Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 1:0

Турнирная таблица