  Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:04 | Обновлено 29 января 2026, 01:05
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ

Тренер «Наполи» отдал должное одному футболисту

Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после поражения в матче 8-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (2:3). Неаполитанская команда вела в счете, однако по ходу второго тайма утратила преимущество и уступила.

Домашнее поражение в заключительном туре лишило «Наполи» шансов на выход в следующий раунд – действующий чемпион Серии A вылетел из Лиги чемпионов.

«Разницу в матче сделали реализация моментов и завершающая стадия атак: они были значительно более циничными и точными. Жоао Педро стал решающим фактором – это действительно очень важный игрок для «Челси».

В то же время я испытываю большую гордость и удовлетворение: несмотря на то что у нас выбыла более половины состава, мы сыграли даже лучше «Челси» и заслуживали значительно большего.

Жаль, я сказал ребятам, что решающим моментом стал матч в Копенгагене – именно он нас фактически обрёк. Сегодня же нам пришлось играть против топ-клуба, который, напомню, выигрывал Клубный чемпионат мира и обладает выдающимися футболистами как на поле, так и на скамейке запасных.

Я горжусь командой: мы прессинговали, создавали голевые моменты. Жаль – мы заслуживали выхода в плей-офф.

С точки зрения качества Жоао Педро сыграл решающую роль, особенно на завершающей трети поля. У них не было большого количества моментов, но когда они били по воротам – это было болезненно.

Мы подали много навесов, некоторые из них могли стать решающими. В этом компоненте нам нужно прибавлять. При этом ребята провели очень сильный матч – без страха, постоянно имея большое пространство за спиной, вступая в единоборства и стараясь играть в футбол.

Именно таким должен быть путь: футбол развивается и меняется, нужно адаптироваться и готовиться. Мне жаль, потому что я хотел бы и дальше соперничать с лучшими командами в этом турнире. Сегодня мы сыграли против «Челси» очень хорошо, но их высокий класс в итоге дал о себе знать.

Моя реакция на этот вечер? Нужно понимать, что ошибки возможны. Но против определенных игроков за них сразу наказывают – так поступил и Жоао Педро.

Мы достойно провели матч, показав игру уровня Лиги чемпионов. Победа «Челси» выглядит несправедливой по итоговому счету, но мы должны ее принять и стать значительно сильнее в завершающей фазе – именно там они продемонстрировали колоссальное качество.

В чем разница между игрой в Европе и Серии A? В Лиге чемпионов часто встречаются команды, которые играют открыто – там есть интенсивность, требуются скорость и единоборства. Это не означает, что Лига чемпионов менее тактическая, просто там допускают больше борьбы, поэтому нужно больше бегать, чтобы защищать пространство.

В Италии же часто сталкиваешься с командами, которые глубоко обороняются, и тебе нужно находить решения, чтобы забить. Моя задача и задача команды – играть в таком высоком темпе. Сегодня невозможно просто сесть у своих ворот, «припарковать автобус» и ждать.

У нас было 13 отсутствующих игроков – напомню об этом. Я стараюсь привить команде определённую ментальность – ту, которая помогла нам выиграть Скудетто и Суперкубок. Мы должны расти, и с большим количеством игроков в распоряжении будущее может быть значительно лучше», – заявил Антонио Конте.

Антонио Конте Наполи Челси Лига чемпионов пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
