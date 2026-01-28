Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный Жоао Педро позволил Челси одолеть Наполи на выезде
Лига Чемпионов
Наполи
28.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 января 2026, 23:59 | Обновлено 29 января 2026, 00:06
175
0

Невероятный Жоао Педро позволил Челси одолеть Наполи на выезде

Голов Вергары и Хойлунда хватило, чтобы сыграть вничью с лондонским клубом

28 января 2026, 23:59 | Обновлено 29 января 2026, 00:06
175
0
Невероятный Жоао Педро позволил Челси одолеть Наполи на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Наполи» и английский «Челси». Лондонский клуб вырвал победу со счетом 3:2.

На 19-й минуте полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Защитник «Наполи» Жуан Жезус сыграл рукой в собственной штрафной и получил предупреждение.

Восстановить паритет подопечным Антонио Конте удалось на 33-й минуте, когда итальянский полузащитник Вергара исполнил безукоризненный удар из-за пределов штрафнйо площади.

Вратарь «Челси» Роберт Сагчес только взглядом провел мяч, который залетел в нижний правый угол ворот.

Неаполитанский клуб сумел выйти вперед, несмотря на то, что пропустил первым. Расмус Хойлунд получил пас от Матиаса Оливейры и сделал счет 2:1 в пользу команды Антонио Конте.

Уругвайский защитник записал на свой вторую результативную передачу за первые 45 минут.

Лондонский клуб сумел сравнять счет во втором тайме усилиями Жоао Педро, который поразил ворота соперника на 61-й минуте и сделал счет 2:2.

Бразильский нападающий нашел свободное пространство на границе штрафной площади и изящным дальним ударом отправил мяч в девятку ворот. Вратарь неаполитанской команды Алекс Мерет оказался бессилен в этом эпизоде.

Вскоре Педро отметился еще одним дальним ударом и позволил «Челси» выйти вперед – 3:2!

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

Наполи (Италия) Челси (Англия) 2:3

Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 – Фернандес, 19 (пен), Педро, 61, 82

Фотогалерея:

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Лига чемпионов Наполи Челси Энцо Фернандес Матиас Оливера Расмус Хойлунд пенальти Жоао Педро Жункейра
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28 января 2026, 09:54 18
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду

Лунин хочет покинуть «Реал»

Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28 января 2026, 16:57 14
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026

Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Футбол | 28.01.2026, 21:33
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Футбол | 28.01.2026, 15:11
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем