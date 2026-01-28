Невероятный Жоао Педро позволил Челси одолеть Наполи на выезде

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Наполи» и английский «Челси». Лондонский клуб вырвал победу со счетом 3:2.

На 19-й минуте полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Защитник «Наполи» Жуан Жезус сыграл рукой в собственной штрафной и получил предупреждение.

Восстановить паритет подопечным Антонио Конте удалось на 33-й минуте, когда итальянский полузащитник Вергара исполнил безукоризненный удар из-за пределов штрафнйо площади.

Вратарь «Челси» Роберт Сагчес только взглядом провел мяч, который залетел в нижний правый угол ворот.

Неаполитанский клуб сумел выйти вперед, несмотря на то, что пропустил первым. Расмус Хойлунд получил пас от Матиаса Оливейры и сделал счет 2:1 в пользу команды Антонио Конте.

Уругвайский защитник записал на свой вторую результативную передачу за первые 45 минут.

Лондонский клуб сумел сравнять счет во втором тайме усилиями Жоао Педро, который поразил ворота соперника на 61-й минуте и сделал счет 2:2.

Бразильский нападающий нашел свободное пространство на границе штрафной площади и изящным дальним ударом отправил мяч в девятку ворот. Вратарь неаполитанской команды Алекс Мерет оказался бессилен в этом эпизоде.

Вскоре Педро отметился еще одним дальним ударом и позволил «Челси» выйти вперед – 3:2!

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

Наполи (Италия) – Челси (Англия) – 2:3

Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 – Фернандес, 19 (пен), Педро, 61, 82

Фотогалерея: