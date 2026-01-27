Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Наполи
28.01.2026 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 января 2026, 20:43 | Обновлено 27 января 2026, 20:55
25
0

Наполи – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 28 января в 22:00 по Киеву

27 января 2026, 20:43 | Обновлено 27 января 2026, 20:55
25
0
Наполи – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Наполи

В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Наполи

Для действующих чемпионов Италии текущий сезон складывается не лучшим образом. После 22 туров Серии А на балансе неаполитанцев есть 43 балла, благодаря которым они сейчас находятся на 4 месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Интера», на данный момент составляет уже 9 очков. В Кубке Италии команда уже дошла до четвертьфинала.

А вот в Лиге чемпионов «Наполи» совсем не везет. После 7 туров соревнований коллектив имеет на балансе 8 баллов, позволяющих ему занимать 25-ю строчку общего зачета, которая не дает возможности выйти в плей-офф.

Челси

Для действующих чемпионов мира текущий сезон проходит достаточно неоднозначно. Тем не менее, за 23 тура Премьер-лиги «Челси» удалось набрать 37 очков, которые теперь позволяют занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Однако пока расстояние между клубами не слишком велико – даже с 11-го места клуб отделяет всего 4 балла. В Кубке Англии коллектив уже квалифицировался в 1/16 финала.

После 7 туров Лиги чемпионов лондонцы имеют на балансе 13 очков, позволяющих им занимать 8-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов совсем не велико – и от 5-го, и от 15-го места клуб отделяет 1 балл.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда с общим счетом 5:4 прошел «Челси».

Интересные факты

  • В последних 6 матчах «Наполи» имеет всего 1 победу.
  • За последние 9 выездных игр «Челси» победил всего трижды.
  • В предыдущих 11-х играх «Челси» имеет всего 2 «сухаря».

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.25 для Наполи и 2.20 для Челси. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Наполи
28 января 2026 -
22:00
Челси
Обе забьют 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Пафос – Славия. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи Челси прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27 января 2026, 11:05 115
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27 января 2026, 18:22 14
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»

Вацко неприятно удивлен реакцией фанов

Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Футбол | 27.01.2026, 20:21
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Игрок Эпицентра привлек внимание сборной Каталонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем