В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Наполи

Для действующих чемпионов Италии текущий сезон складывается не лучшим образом. После 22 туров Серии А на балансе неаполитанцев есть 43 балла, благодаря которым они сейчас находятся на 4 месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Интера», на данный момент составляет уже 9 очков. В Кубке Италии команда уже дошла до четвертьфинала.

А вот в Лиге чемпионов «Наполи» совсем не везет. После 7 туров соревнований коллектив имеет на балансе 8 баллов, позволяющих ему занимать 25-ю строчку общего зачета, которая не дает возможности выйти в плей-офф.

Челси

Для действующих чемпионов мира текущий сезон проходит достаточно неоднозначно. Тем не менее, за 23 тура Премьер-лиги «Челси» удалось набрать 37 очков, которые теперь позволяют занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Однако пока расстояние между клубами не слишком велико – даже с 11-го места клуб отделяет всего 4 балла. В Кубке Англии коллектив уже квалифицировался в 1/16 финала.

После 7 туров Лиги чемпионов лондонцы имеют на балансе 13 очков, позволяющих им занимать 8-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов совсем не велико – и от 5-го, и от 15-го места клуб отделяет 1 балл.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда с общим счетом 5:4 прошел «Челси».

Интересные факты

В последних 6 матчах «Наполи» имеет всего 1 победу.

За последние 9 выездных игр «Челси» победил всего трижды.

В предыдущих 11-х играх «Челси» имеет всего 2 «сухаря».

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.