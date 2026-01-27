Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Пафос
28.01.2026 22:00 - : -
Славия Прага
Лига чемпионов
Пафос – Славия. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 28 января в 22:00 по Киеву

ФК Пафос

В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Пафосом» и «Славией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Пафос

Защита титула для действующих чемпионов Кипра проходит не слишком удачно – за 18 туров национальной лиги команде удалось набрать 37 очков, пока позволяют занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Омонии» на данный момент составляет 8 баллов, однако «Пафос» имеет игру в запасе. В кубке страны коллектив уже дошел до четвертьфинала, где сыграет против «Дигениса».

За 7 игр в Лиге чемпионов киприоты смогли набрать 6 очков, благодаря которым пока находятся на 30 месте общего зачета. Расстояние от необходимого топ-24 – 2 балла.

Славия Прага

В национальном чемпионате «Славия» демонстрирует лучшие результаты – за 19 туров коллектив смог набрать 45 зачетных пунктов, которые на данный момент позволяют ему занимать 1-е место в турнирной таблице. Расстояние от ближайшего конкурента «Спарты» составляет уже 7 очков. В Кубке Чехии «Славия» дошла до четвертьфинала, где будет играть против «Яблонца».

Однако вот в Лиге чемпионов чехи уже ни за что не борются – после 7 туров на балансе команды есть 3 балла, позволяющих находиться на 34-й строчке общего зачета.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Пафос» проиграл в каждом из 3-х последних поединков.
  • «Славия» забила 41 гол в текущем сезоне чемпионата Чехии – лучший результат среди всех команд.
  • «Пафос» не сохранил ворота сухими в 5/6 предыдущих матчах.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.45 для Пафоса и 3.00 для Славии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.71.

Пафос
28 января 2026 -
22:00
Славия Прага
Обе забьют 1.71
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
