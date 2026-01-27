ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла приобрела топ-бомбардира с чемпионата Турции

«Астон Вилла» сообщила на официальных страницах клуба о подписании контракта с Тэмми Абрахамом.

По данным transfermarkt, соглашение между клубом и 28-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера из «Бешикташа» составила 21 млн евро.

Абрахам уже играл за «Виллу» в сезоне 2018/19, помог ей выйти в Премьер-лигу, забив 25 голов в чемпионате и реализовав решающий пенальти в серии послематчевых пенальти против «Вест Бромвич Альбион», который вывел клуб в финал плей-офф на «Уэмбли».

Его бомбардирские достижения того сезона сделали его первым игроком «Виллы» со времён Энди Грея в сезоне 1976/77, который забил 25 голов за один чемпионат.

После ухода с клуба он выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а затем помог «Роме» завоевать трофей Лиги конференций.

Предыдущим клубом Тэмми был «Бешикташ», в составе которого он в первой части сезона сыграл 26 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативные передачи.