Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла приобрела топ-бомбардира с чемпионата Турции
Англия
27 января 2026, 21:14 | Обновлено 27 января 2026, 21:15
1892
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла приобрела топ-бомбардира с чемпионата Турции

Темми Абрахам вернулся к «вилланам»

27 января 2026, 21:14 | Обновлено 27 января 2026, 21:15
1892
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла приобрела топ-бомбардира с чемпионата Турции
Астон Вилла

«Астон Вилла» сообщила на официальных страницах клуба о подписании контракта с Тэмми Абрахамом.

По данным transfermarkt, соглашение между клубом и 28-летним нападающим рассчитано до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера из «Бешикташа» составила 21 млн евро.

Абрахам уже играл за «Виллу» в сезоне 2018/19, помог ей выйти в Премьер-лигу, забив 25 голов в чемпионате и реализовав решающий пенальти в серии послематчевых пенальти против «Вест Бромвич Альбион», который вывел клуб в финал плей-офф на «Уэмбли».

Его бомбардирские достижения того сезона сделали его первым игроком «Виллы» со времён Энди Грея в сезоне 1976/77, который забил 25 голов за один чемпионат.

После ухода с клуба он выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а затем помог «Роме» завоевать трофей Лиги конференций.

Предыдущим клубом Тэмми был «Бешикташ», в составе которого он в первой части сезона сыграл 26 матчей, забив 13 голов и отдав 3 результативные передачи.

По теме:
Решение принято. Довбик попал на радары обладателя Кубка Италии
К предателю Украины. Полузащитник Карпат близок к смене клуба
Новости для Малиновского. Аморим присоединится к Дженоа
Тэмми Абрахам Астон Вилла Бешикташ чемпионат Турции по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Чирко Источник: ФК Астон Вилла
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27 января 2026, 10:53 0
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»

Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри

Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Футбол | 27 января 2026, 18:22 14
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»
Эксперт: «У нас смешали Шапаренко с дерьмом. Меня это поражает»

Вацко неприятно удивлен реакцией фанов

Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 27.01.2026, 21:01
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 115
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем