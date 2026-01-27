Australian Open27 января 2026, 22:48 |
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи 1/4 финала женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 02:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
Это будет 12-е очное противостояние соперниц. Счет 6:5 в пользу Иги.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Амандой Анисимовой.
