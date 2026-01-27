28 января на Парк де Пренс пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Ньюкасл Юнайтед. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда находится в достаточно специфичной ситуации. Она сумела в 2025-м году выполнить давнюю амбициозную цель, выиграв прошлый розыгрыш Лиги чемпионов. Более того, за тот календарный отрезок взяли и другие трофеи, в том числе Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. А в январе прибавили и Суперкубок Франции - причем все три последних финала заканчивались сериями пенальти. При этом в Лиге 1 до прошлого тура лидировал Ланс. А из кубка Забарный со своими новыми партнерами вылетел после поражения Парижу!

Не все получается и в Лиге чемпионов. Там начинали с трех побед, в том числе на поле Барселоны. Но потом получилось выиграть только у Тоттенхэма, при ничьей 0:0 с Атлетико и поражениях против Баварии и, в январе, Спортингу - в Лиссабоне пропустили на 90+ минуте.

Ньюкасл Юнайтед

Клуб запомнит прошлый сезон - он принес первый за долгое время титул, пусть и в виде скромного Кубка Лиги. Еще и в АПЛ удалось оттеснить Астон Виллу с пятой строки. Пока что есть шансы все повторить, но в первом кубковом полуфинале уступили 0:2 Сити. А в Премьер-Лиге уж очень плотная конкуренция, еще и в крайнем туре уступили 0:2 Астон Вилле, еще и дома.

Где подопечные Хау точно прибавили, это в Лиге чемпионов. Даже начав с домашнего поражения Барселоне, они досрочно обеспечили себе право сыграть в плей-офф. 3:0 с ПСВ в прошлом туре было уже четвертой победой в розыгрыше, правда, перед ней проигрывали на выезде в Марселе и ограничивались только ничьей на поле Байера.

Статистика личных встреч

Клубы играли в одной группе в 2023-м году. Тогда англичане разгромно победили дома и закончили ничьей на выезде, но в плей-офф пошли французы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Луиса Энрике. Но при их нестабильности лучше брать тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).