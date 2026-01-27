Воспитанник Динамо близок к подписанию контракта с клубом Первой лиги
Назар Балаба призван усилить «Феникс-Мариуполь»
«Феникс-Мариуполь» практически договорился о подписании контракта с Назаром Балабой, сообщает UA-Футбол.
Личные условия с 20-летним центрбеком согласованы, и вскоре он должен подписать контракт с клубом. Переход состоится на правах свободного агента, так как с января 2026 года Балаба находится без клуба.
Назар – воспитанник «Динамо», до первой команды которого не сумел пробиться, а на взрослом уровне дебютировал за «Верес», в составе которого провел три матча, а летом 2025 года на правах аренды перешел в ЮКСА, за которую сыграл 12 игр.
«Феникс-Мариуполь» проводит чрезвычайно активную трансферную кампанию и недавно объявил о подписании четырех новичков с опытом выступлений в УПЛ.
