Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Феникс-Мариуполь представил четырех зимних новичков
Украина. Первая лига
26 января 2026, 02:23 | Обновлено 26 января 2026, 02:53
ОФИЦИАЛЬНО. Феникс-Мариуполь представил четырех зимних новичков

Александр Черноморец, Олег Синица, Андрей Кухарук, Валерий Кучеров

ФК Феникс-Мариуполь

Клуб Первой лиги «Феникс-Мариуполь» официально представил первых зимних новичков. В клуб перешли защитник Александр Черноморец, полузащитники Олег Синица, Андрей Кухарук и Валерий Кучеров.

Центральный и левый защитник Александр Черноморец родился 5 апреля 1993 года на Днепропетровщине. Профессиональную футбольную карьеру начинал в стрийской «Скале», которая выступала во Второй лиге Украины. В его активе также есть матчи за юношеские сборные Украины возрастных категорий U-18 и U-19. Также защищал цвета «Динамо-2» (Киев), черниговской «Десны», луцкой «Волыни», ковалевского «Колоса», полтавской «Ворсклы» и харьковского «Металлиста».

Харьковчанин, воспитанник Академии футбола харьковского «Металлиста», крайний полузащитник Олег Синица родился 20 марта 1996 года. Имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге за «Металлист» и львовский «Рух». Кроме того, был игроком «Металлиста 1925» (Харьков), волочиского «Агробизнеса», киевского «Левого Берега», латвийского «Вентспилса» и АСК «Свит» из польского Щецина.

Центральный полузащитник Андрей Кухарук родился 13 декабря 1995 года в Тернополе. Азам футбола обучался в ДЮСШ «Тернополь» под руководством тренера Василия Заторского. В УПЛ дебютировал в августе 2020 года, выступая за львовский «Рух». Играл за ПФК «Севастополь-2», тернопольскую «Ниву», волочиский «Агробизнес», петровский «Ингулец», ровенский «Верес», хмельницкое «Подолье».

Опорный полузащитник Валерий Кучеров родился 11 августа 1993 года на Луганщине. Свой путь в профессиональном футболе начал в составе алчевской «Стали». Защищал цвета команд «Сталь» (Каменское), ПФК «Львов», «Арсенал» (Киев) и ФК «Калуш», долгое время играл за ровенский «Верес» в УПЛ.

Генеральный директор «Феникса-Мариуполя» Юрий Павлишин: «Возлагаем на этих футболистов большие надежды. У них немалый футбольный опыт. Каждый из них понюхал пороху в элите украинского футбола. Надеемся, что они будут примером для молодежи и помогут нам добиваться высоких результатов».

Комментарии
