Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

Еще один ключевой игрок сборной Украины, Александр Зинченко, почти наверняка пропустит мартовские стыковые матчи за право выхода на Чемпионат мира 2026, сообщает ТаТоТаке.

Защитник «Аякса» получил серьезное повреждение левой ноги в своем первом официальном матче в составе клуба.

Медики оценивают травму так: лучший сценарий – разрыв боковой связки со сроками восстановления от 6 недель до 3 месяцев, худший – первый в карьере разрыв передней крестообразной связки, требующий от 8 до 12 месяцев реабилитации. Окончательные выводы станут известны после результатов МРТ.

Напомним, что из-за травмы сборной Украины не сможет в ближайших матчах помочь Артем Довбик.