14 февраля 2026, 22:40
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестовых связок

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Еще один ключевой игрок сборной Украины, Александр Зинченко, почти наверняка пропустит мартовские стыковые матчи за право выхода на Чемпионат мира 2026, сообщает ТаТоТаке.

Защитник «Аякса» получил серьезное повреждение левой ноги в своем первом официальном матче в составе клуба.

Медики оценивают травму так: лучший сценарий – разрыв боковой связки со сроками восстановления от 6 недель до 3 месяцев, худший – первый в карьере разрыв передней крестообразной связки, требующий от 8 до 12 месяцев реабилитации. Окончательные выводы станут известны после результатов МРТ.

Напомним, что из-за травмы сборной Украины не сможет в ближайших матчах помочь Артем Довбик.

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
batistuta
Звісно жаль! Але він нулячий і шансів в нас пів челеді...
Alex
То все погано,але Ярмоленко все ближче до збірної.Якщо Ребров дотримає слово.
Перший Серед Рівних
Це пздц...
saltim
Очень хреново 
Veteranz66
Все проти нас. Хтось не бажає бачити нас в фінальній фазі чемпіонату. 
