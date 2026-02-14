Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Украинец получил травму в матче чемпионата Нидерландов
Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Фортуна Ситтард» и был вынужден покинуть поле. Поединок проходит на «Йохан Кройфф Арена».
28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды, однако уже на 6-й минуте получил повреждение и был заменен. На данный момент в активе Зинченко два выхода на поле за «Аякс», без результативных действий.
Появилась реакция временно исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» Фреда Грима на травму украинца. Коуч посочувствовал Александру после повреждения.
Zinchenko coming off injured in his debut game for Ajah. Played just 3mins. Sad and devastated pic.twitter.com/6lXRcKFqj0— SamAkinSeun (@SamAkinSeun) February 14, 2026
