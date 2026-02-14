Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Фортуна Ситтард» и был вынужден покинуть поле. Поединок проходит на «Йохан Кройфф Арена».

28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды, однако уже на 6-й минуте получил повреждение и был заменен. На данный момент в активе Зинченко два выхода на поле за «Аякс», без результативных действий.

Появилась реакция временно исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» Фреда Грима на травму украинца. Коуч посочувствовал Александру после повреждения.