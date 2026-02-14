Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
14 февраля 2026, 21:52 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:58
3

Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко

Украинец получил травму в матче чемпионата Нидерландов

Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов против «Фортуна Ситтард» и был вынужден покинуть поле. Поединок проходит на «Йохан Кройфф Арена».

28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды, однако уже на 6-й минуте получил повреждение и был заменен. На данный момент в активе Зинченко два выхода на поле за «Аякс», без результативных действий.

Появилась реакция временно исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» Фреда Грима на травму украинца. Коуч посочувствовал Александру после повреждения.

травма Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард видео фото
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
