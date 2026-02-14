Ла Лига: сенсационное поражение Вильярреала, ничьи Севильи и Эспаньола
Состоялось три матча чемпионата Испании
В субботу, 14 февраля, состоялось матчи 24-го тура чемпионата Испании.
Было проведено три поединка.
- «Эспаньол» и «Сельта» выдали результативную ничью – 2:2.
- «Хетафе» сенсационно обыграл «Вильярреал».
- «Севилья» и «Алавес» разошлись миром – 1:1.
Чемпионат Испании. 24-й тур
Эспаньол – Сельта – 2:2
Голы: Кике Гарсия, 66, Долан, 86 – Хутгла, 38, Иглесиас, 90+3
Видео голов и обзор матча:
Хетафе – Вильярреал– 2:1
Голы: Арамбари, 41 (пенальти), Сатриано, 53 – Микаутадзе, 76
Видео голов и обзор матча:
Севилья – Алавес – 1:1
Голы: Соу, 42 – Т. Мартинес, 60
Удаление: Х. Санчес, 16
Видео голов и обзор матча:
События матча
