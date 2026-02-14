Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ла Лига: сенсационное поражение Вильярреала, ничьи Севильи и Эспаньола
Чемпионат Испании
Эспаньол
14.02.2026 15:00 – FT 2 : 2
Сельта
Испания
14 февраля 2026, 22:20 | Обновлено 14 февраля 2026, 22:21
95
0

Ла Лига: сенсационное поражение Вильярреала, ничьи Севильи и Эспаньола

Состоялось три матча чемпионата Испании

14 февраля 2026, 22:20 | Обновлено 14 февраля 2026, 22:21
95
0
Ла Лига: сенсационное поражение Вильярреала, ничьи Севильи и Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine. Хетафе

В субботу, 14 февраля, состоялось матчи 24-го тура чемпионата Испании.

Было проведено три поединка.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

  • «Эспаньол» и «Сельта» выдали результативную ничью – 2:2.
  • «Хетафе» сенсационно обыграл «Вильярреал».
  • «Севилья» и «Алавес» разошлись миром – 1:1.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Эспаньол – Сельта – 2:2

Голы: Кике Гарсия, 66, Долан, 86 – Хутгла, 38, Иглесиас, 90+3

Видео голов и обзор матча:

Хетафе – Вильярреал– 2:1

Голы: Арамбари, 41 (пенальти), Сатриано, 53 – Микаутадзе, 76

Видео голов и обзор матча:

Севилья – Алавес – 1:1

Голы: Соу, 42 – Т. Мартинес, 60

Удаление: Х. Санчес, 16

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Пабло Дуран.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрис Долан (Эспаньол), асcист Рамон Террац.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эспаньол).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Сельта), асcист Хавьер Руэда.
По теме:
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Штутгарт в ярком матче вырвал победу над Кельном
ВИДЕО. Эффектный удар шведой. Украинец забил победный гол в Бельгии
Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Эспаньол Сельта Борха Иглесиас Ферран Хутгла Хетафе Вильярреал Жорж Микаутадзе Мауро Арамбарри Джибриль Соу Хуанлу Санчес удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
