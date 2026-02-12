Битва редакций: Sport.ua вернулся! Последний шанс побороться за PS5 Pro

Стартует четвертая неделя «Битвы редакций» с традиционно грандиозными призами для читателей!

Третьюе неделю с результатом -0.2 флета выиграл UA-Football. Ранее на сайте Sport.ua были опубликованы итоги третьей недели «Битвы редакций», а также объявлены обладатели фрибетов и наушников AirPods 3.

Український футбол с результатом в -2.30 флета получил просадку ниже, чем betking (-2.20) и пропустит четвертую неделю. Вместо Українського футбола в Битву возвращается Sport.ua!

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования четвертой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3! А также продолжается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели будет определен владелец консоли!

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Астон Вилла – Ньюкасл (14.02. 19:45)

Жирона – Барселона (16.02. 22:00)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – UA-Football:

Реал Мадрид – Реал Сосьедад (14.02. 22:00)

Наполи – Рома (15.02. 21:45)

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: Астон Вилла – Ньюкасл [Астон Вилла выйдет в 1/8 финала – 1.63], Жирона – Барселона [Обе команды забьют – Да за 1.52]

Денис Кирильчук: Реал Мадрид – Реал Сосьедад [Тотал меньше 3.5 – 1.66], Наполи – Рома [Тотал меньше 2.5 – 1.50]

UA-Football:

Александр Бураков: Астон Вилла – Ньюкасл [Победа Астон Виллы – 2.20], Жирона – Барселона [Фора Жироны (+1.5) – 1.86]

Леон Вургафт: Реал Мадрид – Реал Сосьедад [Тотал меньше 3.5 – 1.66], Наполи – Рома [Ничья – 2.90]

betking:

Михаил Кузьменко: Астон Вилла – Ньюкасл [Тотал больше 2.5 – 1.62], Жирона – Барселона [Тотал больше 3.5 – 1.80]

Ярослав Перканюк: Реал Мадрид – Реал Сосьедад [Тотал больше 3.5 – 2.15], Наполи – Рома [Тотал меньше 2.0 – 1.95]

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

Астон Вилла – Ньюкасл [Победа Астон Виллы – 2.20]

Жирона – Барселона [Обе команды забьют – Да за 1.52]

Реал Мадрид – Реал Сосьедад [Тотал меньше 3.5 – 1.66]

Наполи – Рома [Фора Ромы (+0.5) – 1.62]

Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 17–18 февраля на сайте Sport.ua.

Первый конкурсный матч: Астон Вилла – Ньюкасл. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков [Астон Вилла выйдет в 1/8 финала – 1.63]: «У Ньюкасла впереди более важные поединки – двухматчевое противостояние 1/16 финала Лиги чемпионов против Карабаха. Вилланы, которые выступают в ЛЕ, пропустят первый раунд плей-офф еврокубка, поэтому подопечные Унаи Эмери целиком и полностью могут сконцентрироваться на кубковой игре. В пользу Виллы также фактор домашнего поля и слабая игра сорок на выезде в сезоне 2025/26 – всего 4 победы в 18 матчах. Уверен, что в 1/8 финала турнира мы увидим команду из Бирмингема».

UA-Football – Александр Бураков [Победа Астон Виллы – 2.20]: «Матч логично рассматривать с преимуществом на стороне хозяев. В АПЛ команды уже дважды встречались: сначала сыграли 0:0 на Вилла Парк, а недавно команда Эмери выиграла 2:0 на выезде. При этом Ньюкасл очень слабо играет в гостях, тогда как Астон Вилла выглядит более стабильно и не будет обременена будущей игрой в еврокубках».

betking – Михаил Кузьменко [Тотал больше 2.5 – 1.62]: «Команда Уная Эмери в текущем сезоне демонстрирует впечатляющие результаты, особенно в домашних матчах (где за 14 последних игр было добыто 12 побед). В то же время ее оборона не отличается особой надежностью и часто пропускает. А вот Ньюкасл ужасно нестабильный, хотя его игры тоже богаты голами. За 8 последних выездных поединков коллектив смог одержать только 1 победу, а его безвыигрышная серия во всех турнирах длится 5 матчей».

Второй конкурсный матч: Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук [Тотал меньше 3.5 – 1.66]: «Под руководством Арбелоа «сливочные» идут без потерь в Ла Лиге – 4 победы за 4 матча. Однако ни в одном из этих поединков мадридцам не удавалось забить более 2 голов. Также коллектив имеет уже 5-матчевую победную домашнюю серию, и чтобы догнать Барселону, ее нужно обязательно продолжать. После не слишком удачного начала сезона Сосьедад наконец-то набрал ход. Коллектив непобедим уже в течение 11 игр, а его последнее поражение происходило еще в начале декабря. Однако баски также не слишком забивные – лишь в 1/6 их предыдущих выездных игр было забито более 3 голов».

UA-Football – Леон Вургафт [Тотал меньше 3.5 – 1.66]: «Эти две команды сейчас в лучшей форме в Ла Лиге. Реал с семью победами подряд, Сосьедад – с четырьмя победами и ничьей в пяти последних матчах, в частности, победой над Барселоной. Но та победа состоялась дома, а в Мадриде Сосьедад вряд ли способен достичь такого. Также ставка на ничью слишком опасна, а на победу Мадрида – бесперспективна относительно коэффициента. Вместо этого можно отметить, что в последних очных матчах между командами в лиге голов в целом было не слишком много. В последних семи на всех полях – не больше трех. Поэтому ставка на тотал менее 3.5 совершенно логична».

betking – Ярослав Перканюк [Тотал больше 3.5 – 2.15]: «С приходом нового тренера Реал забыл о поражениях. Но и при Алонсо сливочные уверенно чувствовали себя на своем поле. Последний раз на своем поле команда проигрывала в матчах Ла Лиги еще в начале декабря (поражение от Сельты 0:2). И для продолжения чемпионской гонки с Барселоной, Реалу необходимо брать максимум очков в своем логове. Реал Сосьедад в выездных матчах набрал 11 очков. По этому показателю команда идет на 11 месте в Ла Лиге. Последжний раз команда поригрывала в гостях 6 декабря в матче с Алавесом (0:1)».

Третий конкурсный матч: Жирона – Барселона. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков [Обе команды забьют – Да за 1.52]: «Попанский, но надежный вариант на Дерби Каталонии. Плюс повод поболеть за гол Владислава Ваната или Виктора Цыганкова. К атаке Барсы вопросов нет – трудно поверить в то, что Ямаль / Рафинья / Левандовски / Ферран Торрес и другие не смогут забить хотя бы один. Что касается Жироны, то обратимся к сухой статистике: в 11 домашних матчах сезона 2025/26 красно-белые забиваил как минимум один в 7 поединках. Кроме того, подопечные Мичела даже сумели отличиться в игре с Реалом».

UA-Football – Александр Бураков [Фора Жироны (+1.5) – 1.86]: «Барселона и дальше лидирует в Ла Лиге, тогда как Жирона всего в четырех очках от зоны вылета. Тем не менее, в обороне подопечные Мичела с начала года действуют достаточно убедительно. В первом круге Жирона уже успела дома отобрать очки у Реала (1:1) и серьезно потрепать нервы той же Барселоне на выезде (1:2). Кроме того, нужно учитывать, что сине-гранатовые перед этим сыграют с Атлетико в Кубке».

betking – Михаил Кузьменко [Тотал больше 3.5 – 1.80]: «Жирона в текущем сезоне борется за сохранение прописки в Ла Лиге, и благодаря последним результатам уже смогла покинуть зону вылета. Однако оборона коллектива очень нестабильна (37 голов за 23 тура Ла Лиги) – больше чем каталонцы в чемпионате Испании пропустили только Севилья и Леванте. А вот лидер Барселона славится своей атакой и невероятной формой нападающих. Всего за 23 игры чемпионата Испании сине-гранатовые забили 63 мяча – с отрывом лучший результат среди всех команд»

Четвертый конкурсный матч: Наполи – Рома. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук [Тотал меньше 2.5 – 1.50]: «Неаполитанцы сейчас находятся не в лучшей форме – за последние 10 игр коллектив одержал всего 3 победы. Особенно нестабильно выглядит нападение команды – за последние 20 игр только в 1 из них Наполи забил больше 2 мячей. А вот Рома славится своей обороной – после 24 туров чемпионата Италии клуб пропустил только 14 голов, что является лучшим показателем среди всех команд турнира. Однако и забивают римляне не много – их 29 мячей в Серии А являются самым плохим результатом среди всех коллективов из топ-7».

UA-Football – Леон Вургафт [Ничья – 2.90]: «Рома вроде бы научилась играть против середняков и аутсайдеров, даже побеждать их с разницей в два мяча. Но против грандов ей очень тяжело. Без побед над такими пока в сезоне. 0:1 дома от Наполи и Интера, 0:1 в гостях от Милана, 1:2 в гостях от Ювентуса. А две недели назад она полностью доминировала дома над Миланом, выносила его, но получила только ничью 1:1 благодаря пенальти. У нее, правда, сейчас есть новое оружие в атаке – Дониэлл Мален в четырех первых матчах за клуб нанес 22 удара по воротам и трижды забил. Но против Милана дома играл и не реализовал отличные моменты. Наполи же теперь страдает против всех, победы вымучивает и теряет очки часто. Антонио Конте даже, собственно, был рад вылету из Лиги Чемпионов, заявляя, что продолжать с такой эпидемией травм во всех турнирах – суицид, называя сезон из-за эпидемии травм сумасшедшим и абсурдным. И последний Топ-матч его команда проиграла в одни ворота – 0:3 в гостях от Ювентуса. Хотя в целом в топ-матчах этого сезона играет хорошо – 1:0 в гостях над Ромой, победа дома над Ювентусом, четыре очка против Интера, блестящие победы в Суперкубке над Миланом и Болоньей. Отметить следует также прекрасную форму Наполи дома. Он не проигрывал на Стадио Марадона итальянскому сопернику более года. Правда, половину из последних четырех, шести и восьми матчей там против итальянских соперников сыграл вничью. Если не считать серии пенальти. В целом в таком матче мы должны ожидать тяжелой вязкой битвы. В которой ничья – логичный вариант».

betking – Ярослав Перканюк [Тотал меньше 2.0 – 1.95]: «После болезненного поражения от Ювентуса со счетом 0:3 Наполи выиграл два матча подряд. Дома же команда еще не проигрывала, одержав 8 побед и трижды сыграв вничью. Поединок с Ромой станет хорошим тестом для чемпиона Италии в плане готовности серьезно бороться за сохранение титула. Рома на выезде еще ни разу не играла вничью. Римляне одержали 8 побед и потерпели 5 поражений. И если получится одолеть Наполи, то волки сравняются с неаполитанцами по очкам, что очень важно в контексте борьбы за место в Лиге чемпионов».

Линия и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ньюкасл

Линия и коэффициенты на матч Жирона – Барселона

Линия и коэффициенты на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Линия и коэффициенты на матч Наполи – Рома

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;

не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».

победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель из всех прогнозистов, которые собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Результаты участников по итогам трех недель «Битвы редакций»

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

