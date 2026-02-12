Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»

Полузащитник «Оболони» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал о том, кто больше заслуживал победы в контрольных матчах с датским «Кеге» и «Пахтакором» (Узбекистан) на турецком сборе, которые завершились вничью, соответственно, 3:3 и 1:1.

«Поединки были очень информативными. Если датская команда является сторонницей вертикального футбола, с неуступчивостью в единоборствах, то «Пахтакор» сам играет и позволяет это делать сопернику. По крайней мере, мне больше импонирует стиль ташкентцев.

Были ли справедливыми ничейные итоги? Думаю, что да, хотя в первом матче датчане спаслись от поражения под занавес, а с «Пахтакором» последнее слово уже было за нами.

Убежден, что эти контрольные матчи были полезны для всех команд. Тем более, что мы и ташкентцы проводили по два спарринга в день и все были обеспечены игровой практикой. А это очень важно в конце подготовительного периода».